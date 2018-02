Česi porazili USA a postúpili už do semifinále

Hlasy po zápase:

Josef Jandač, tréner ČR: "Mám radosť, ale zápas bol dramatický, potrebujem to rozdýchať. Podržal nás Pavel Francouz. Som rád, že sme zvládli nájazdy, ale mrzia ma lacnejšie góly, ktoré sme dostali. V takýchto zápasoch rozhodujú maličkosti. Pokiaľ na nás vyjdú Rusi, budeme sa snažiť o postup, hoci pre mňa sú to najväčší favoriti turnaja."

Pavel Francouz, brankár ČR: "Je to veľká úľava, že sme zápas zvládli. Mal som aj šťastie, najmä pri tyčke v závere. Museli sme zo seba vydať veľa síl. Sen nekončí a dúfam, že bude pokračovať ďalej."

Ryan Donato, útočník USA: "Je ťažké prehrať po takomto zápase na nájazdy, najmä po tom, keď sme tak tvrdo pracovali. Hokej je však už taký. Musíme sa z toho poučiť a v budúcnosti hrať ešte lepší hokej."

Vojtěch Mozík (obranca ČR): "Bo to poriadne nervózny zápas. Rozhodcovia sa občas trochu 'upískli', no my sme vyhrali zaslúžene. Po nájazdoch som mal nádherné pocity, postúpili sme do semifinále a je to úžasné."

Tomáš Kundrátek (obranca ČR): "V oslabeniach sme zahrali veľmi dobre, čo bolo dosť dôležité. Celý tím príkladne bojoval, ťahali sme za jeden povraz. Postúpiť do olympijského semifinále je skvelé, pričinil sa o to aj náš výborný brankár."

Petr Koukal (útočník ČR, autor rozhodujúceho nájazdu): "Na predchádzajúcich dvoch olympiádach sme vypadli vo štvrťfinále, no dnes ráno sme potešili mnoho českých fanúšikov pred televíznymi obrazovkami."

Bobby Butler (útočník USA): "Počas celého turnaja sme pracovali na tom, aby sme dnes zvíťazili. Tento cieľ sme nesplnili a ideme domov. Chceli sme hrať o medaily, preto sme teraz smutní."

Ryan Zapolski (brankár USA): "Je veľmi náročné prebojovať sa na olympiáde až sem a potom vypadnúť v nájazdoch. V predĺžení sme mali šancu rozhodnúť, keď sme mali presilovku, ale nedokázali sme túto šancu využiť. Bojovali sme zo všetkých síl, som na tento tím hrdý."