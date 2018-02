Ruskí hokejisti deklasovali Nórov, v semifinále si zahrajú s Čechmi

Hlasy po zápase:

Patrick Thoresen, útočník Nórska: "Keď sa už dostanete do štvrťfinále, chcete ísť aj do ďalšieho kola. No dnes sme narazili na veľkého favorita na zlato a nedokázali sme udržať jeho ofenzívu. Boli na nás príliš silní."

Iľja Kovaľčuk, útočník OŠR: "Náš tím je veľmi hladný po úspechoch. Každý jeden zápas berieme osobitne a chceme sa naň poriadne pripraviť. Ten nasledujúci bude veľmi dôležitý."

Michail Grigorenko, útočník OŠR: "Česko má naozaj dobrý tím, kvalitnú obranu a brankára. Mnoho ich hráčov pôsobí v KHL, takže ich poznáme. Bude to náročný súboj."