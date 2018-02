Kanada v napínavom štvrťfinále zdolala Fínsko a postúpila medzi najlepšiu štvorku

Hlasy po stretnutí:

Eric O'Dell, útočník Kanady: "Hrať s Maxom Noreauom je úžasné. Je to neústupný chlapík, funguje medzi nami dobrá chémia, čítame v sebe, rovnako ako s Klinkerom (Rob Klinkhammer). Myslím si, že v posledných zápasoch sme boli celkom efektívni a preto nás tréner posiela často na ľad. Max si verí, vie čo povedať na ľade i mimo neho, aby nabudil ostatných."

Chay Genoway, obranca Kanady: "Už len hrať na olympiáde za našu krajinu je pre nás všetkých veľmi emotívne. Vedeli sme, že sa na nás pozerá celá Kanada."

Chris Kelly, útočník a kapitán Kanady: "Taká je naša identita. Sme tvrdo pracujúci a defenzívne ladený tím. Tak sme hrali a vieme, že nám to prináša úspech. Nemci hrajú dobre a sú veľmi sebavedomí."

Chris Lee, obranca Kanady: "Bol to veľmi emotívny súboj. V tretej tretine nás začali napádať, no zvládli sme to a blokovali sme im strely. Som naozaj hrdý na tento tím.

Lauri Marjamäki, tréner Fínska: "Pred turnajom sme vedeli, že je všetko otvorené, ale nedržali sme sa nášho plánu. Utvorili sme si veľa gólových príležitostí, ale nevyužili sme ich a je to pre nás veľké sklamanie. Myslím si, že fínsky hokej má svetlú budúcnosť. Máme veľa skvelých mládežníkov."

Oskar Osala, útočník Fínska: "Náš herný plán bol rovnaký ako vždy. Hrať aktívne, tvrdo forčekovať, vytvárať si prečíslenia a z nich šance. Myslím si, že sa nám to darilo. Hlavne v druhej tretine sme mali dobré príležitosti. Ak by sme jednu z nich premenili, mohlo sa to skončiť inak."

"Sami Lepistö, obranca Fínska: "Nepodarilo sa nám skórovať a neboli sme efektívni pri našich príležitostiach. Je to pre nás veľké sklamanie. Vedeli sme, že máme šancu na úspech. Kanada má dobrý tím."