Medailu môžu získať po 42 rokoch. Nemci senzačne vyradili Švédov

O medaily budú v Pjongčangu okrem Nemcov bojovať aj Rusi, Česi a Kanaďania.

21. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 21. feb 2018 o 20:50) Marián Szűcs, TASR

ZOH 2018 - štvrťfinále: Švédsko - Nemecko 3:4 pp (0:2, 0:0, 3:1 - 0:1) Góly: 47. Lander (Dahlin, Omark), 50. Hersley (Omark, Wikstrand), 52. Wikstrand (Lundqvist) - 14. Ehrhoff (Hager, Schütz), 15. Noebels (Kink), 49. Kahun (Mauer), 62. Reimer (Ehliz, Boyle). Rozhodovali: Lemelin (USA), Rantala (Fín.) - Lhotský (ČR), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky 1:1, oslabenia: 0:0, 2092 divákov. Zostava Švédska: Fasth - Kronwall, Bertilsson, Hersley, Gustafsson, Wikstrand, Fransson, Dahlin - Lindström, Lindholm, Möller - Pettersson, Lundqvist, Axelsson - Everberg, Lander, Omark - Zackrisson, Bergström, Stalberg - Norman Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Zostava Nemecka: Aus den Birken - Boyle, Krupp, J. Müller, Seidenberg, Hördler, M. Müller, Ehrhoff - Reimer, Hager, Schütz - Plachta, Goc, Wolf - Ehliz, Kahun, Noebels - Macek, Kink, Mauer - Fauser

PJONGČANG, BRATISLAVA. Mali patriť k najslabším tímom na turnaji, ale senzačne si zahrajú o olympijské medaily.

Nemeckí hokejisti zdolali vo štvrťfinále veľkého favorita Švédsko 4:3 po góle Patricka Reimera v predĺžení. Ich súperom v semifinále bude Kanada.

Švédi v skupine nestratili ani bod

Švédi pritom dovtedy v Pjongčangu vyhrali všetky tri zápasy, mali v nich skóre 8:1 a postúpili priamo do štvrťfinále. Ako jediní v skupinovej fáze nestratili ani bod.

Na Nemcov narazili už v základnej skupine a aj vtedy sa s nimi trápili - vyhrali len 1:0.

“ Som hrdý na to, ako sme hrali, dreli, hádzali sa do striel. „ Marcel Goc, kapitán Nemecka

Nemci v skupine zdolali iba Nórov, aj to až po nájazdoch. V osemfinále vyradili Švajčiarov po výhre 2:1 po predĺžení. Už to bolo prekvapenie. Ale nie posledné.

Zaskočili aj Švédov. Vo štvrťfinále viedli 2:0 aj 3:1. Severania síce dokázali vyrovnať, ale po 90 sekundách predĺženia dorazil do bránky vlastnú strelu Reimer a rozhodol o senzačnom postupe Nemcov.

Nemohli tomu uveriť

„Asi nám chvíľu potrvá, kým si uvedomíme, čo sme dokázali,“ vravel nemecký útočník Marcel Goc, kapitán tímu.

Pre Nemcov je to najväčší úspech na olympiáde od roku 1976. Vtedy zdolali Američanov 4:1 a získali bronz. Dodnes je to jediná olympijská medaila pre nemecký hokej.

„Som hrdý na to, ako sme hrali, dreli, hádzali sa do striel. Nechali sme tam všetko, čo v nás je. A stačilo to. Je to neuveriteľné, ale budeme hrať o olympijskú medailu,“ hovoril Goc pre iihf.com.

Pre Švédov to nie je prvé zlyhanie vo štvrťfinále olympiády. V roku 2002 v Salt Lake City vypadli s Bieloruskom po strele Kopata tesne pred koncom zápasu takmer z polovice klziska (3:4).

Vo Vancouvri 2010 ich zase vo štvrťfinále vyradili Slováci - opäť po výsledku 3:4. Na minulej olympiáde v Soči získali Švédi striebro.

Okrem Nemecka a Kanady si v semifinále zahrajú aj Olympijskí športovci z Ruska a Česi.

Online prenos Zimná olympiáda 2018 (ZOH, hokej): Švédsko - Nemecko (štvrťfinále)