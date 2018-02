Rusko je prvým finalistom hokejového turnaja, Česko mu nedalo ani gól

Hlasy po stretnutí:

/zdroj: RTVS/

Martin Erat, kapitán ČR: "Mali sme svoje šance, žiaľ, góly sme z nich nedali. Tridsať sekúnd v druhej tretine rozhodlo zápas. Urobili sme tam dve chyby, to sa nemôže stať. Chýbal kúsok, ktorý sme potrebovali, aby sme hrali o zlato. Musíme si to rozobrať a pripraviť sa na sobotu."

Michal Řepík, útočník ČR: "Rusi boli zdolateľní. Pokazili sme si to v druhej tretine, inkasovali sme prvý gól a hneď v ďalšom striedaní sme spravili chybu, po ktorej nám dali aj druhý. V tretej tretine sme ich tlačili, ale nedostávali sme sa pred bránku, väčšinu času sme hrali popri mantineloch. Rusi si to asi viac zaslúžili. Čo sa týka presiloviek, nejaké strely sme mali, v druhej tretine sme netrafili odkrytú bránku, ostatné súper dobre ubránil. Sme sklamaní, chvíľu to bude trvať, kým sa z toho otrasieme, ale vieme, o čo tu ide. Stále je v hre olympijská medaila a v sobotu pôjdeme za ňou."

Josef Jandač, tréner ČR: "Bohužiaľ sme stratili zlatý sen, ktorý sme tu žili. Rozhodli dva rýchle góly v druhej tretine. Potom sme do Rusov búšili, ale trápi nás koncovka. Chlapcom nemôžem nič vytknúť, jediné, čo nám chýba, je, že nedávame góly. Presilovky neboli zle zohrané, ale v kľúčových momentoch sme netrafili bránku. Urobíme všetko pre to, aby sme v sobotu zvíťazili a v poslednom zápase na olympiáde sa radovali."