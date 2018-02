Nemci šokovali aj Kanadu a stali sa finalistami hokejového turnaja

Hlasy po stretnutí:

/zdroj: RTVS, DPA, OIS/

Marco Sturm (tréner Nemecka): "Cítim sa skvelo, stále neviem, čo mám povedať. Som na chlapcov veľmi hrdí, veľmi sa snažili. Nevedel som, čo dnes môžem čakať. Nikdy sme neboli v takejto situácii, ale chlalani to zvládli výborne. Držali sme sa nášho plánu. Od prvej až do poslednej minúty. Mali sme určité herné výkyvy, ale hrali sme podľa toho, čo sme si povedali a fungovalo to."

Marcel Goc (útočník a kapitán Nemecka): "Neviem, ako to mám opísať. Je to niečo neskutočné. Čakám na to, že ma niekto šťuchne a zobudí ma. Dotiahli sme to do finále, je to neuveriteľné."

Patrick Reimer (útočník Nemecka): "Je to neuveriteľný pocit, podarilo sa nám niečo nevídané. Pred začiatkom turnaja sme ani len netušili, že môžeme hrať o medaily. Vo finále nemáme čo stratiť, Rusi sú jednoznační favoriti. Ak však budeme pokračovať vo výkonoch, ktoré sme ukázali v základnej skupine i vo vyraďovacej fáze podujatia, môžeme uspieť."

Frank Hördler (útočník Nemecka): "Ó Bože, stratil som reč, naozaj neviem, čo mám k tomu povedať. Je to pre mňa niečo nereálne, čoskoro si uvedomím, čo sa nám podarilo. S istotou máme medailu, to je neuveriteľné."

Patrick Hager (útočník Nemecka, strelec gólu): "Zatiaľ tomu nedokážem uveriť. Pre toto sme tvrdo pracovali a snažili sme sa v každom jednom zápase. Odovzdali sme na ľade všetko. Je úžasné, že nám to vyšlo a budeme hrať o zlato. Mám z toho zimomriavky, toto nie je normálne. Už to, keď mi niekto povie, že hráme vo finále ZOH, je najväčšia odmena, akú sme mohli získať."

Moritz Müller (obranca Nemecka): "Neviem čo povedať. Rozhodlo srdce, ktoré sme nechali na ľade. Od prvého dňa nám tréneri prízvukovali, že musíme hrať ako jeden tím a musíme si veriť. Je to neuveriteľné. Som veľmi vďačný za tento moment."

Willie Desjardins (tréner Kanady): "Nemci využili svoje šance. Nemali ich veľa, ale tie, ktoré mali, zužitkovali. Štyri góly dali možno z deviatich striel. Takéto veci sa stávajú, ale nechceli sme, aby to bolo dnes."

Chris Kelly (útočník a kapitán Kanady): "Nemci hrali dobre úvodných 40 minút. Snažili sa, veľa korčuľovali a využili svoje šance. Niekedy musíte súpera pochváliť a teraz boli prvé dve tretiny jednoznačne lepší. V poslednej časti hry sme sa zlepšili, ale gólový rozdiel bol priveľký."

Derek Roy (útočník Kanady): "Nedokázali sme reagovať na ich hru. Mrzí nás to. Nie je to dobrý pocit, keď prehráte takýto zápas."

Andrew Ebbett (útočník Kanady): "Neexistuje dôvod, prečo sme neuspeli. Je to olympijské semifinále a mohli sme hrať o zlato. Nezvládli sme prvú tretinu a to nás stálo lepší výsledok. Rozdiel v skóre už bol priveľký a nedokázali sme vyrovnať. "