Čakanie sa končí. Velez-Zuzulová potvrdila účasť v Lenzerheide

Z účasti v doterajších pretekoch aktuálnej zimy ju vyradilo septembrové zranenie kolena.

24. jan 2018 o 14:52 SITA

FLACHAU. Očakávaný návrat slovenskej slalomárky Veroniky Velez-Zuzulovej po zranení kolena do súťažného diania sa predsa len uskutoční ešte pred začiatkom zimných olympijských hier v Pjongčangu (9.- 25. 2.).

Skúsená 33-ročná pretekárka najprv prostredníctvom facebooku a potom aj v rozhovore pre SITA potvrdila účasť v nedeľňajšom slalome Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide (28. 1.).

Vele-Zuzulová: Pocity sú zmiešané

Velez-Zuzulová je druhá žena celkového hodnotenia slalomu vo Svetovom pohári v ostatných dvoch sezónach, držiteľka striebornej medaily v tímovej súťaži na MS 2017 v St. Moritzi, ale z účasti v doterajších pretekoch aktuálnej olympijskej zimy ju vyradilo septembrové zranenie kolena na sústredení v Argentíne a následná operácia spojená s rehabilitáciou.

“ Rozhodne chcem byť 14. februára stopercentne pripravená na štarte olympijského slalomu. Verím, že to tak bude. „ Veronika Velez-Zuzulová

"Plán bol od začiatku taký, že pôjdem do Lenzerheide, aby som mala v sebe súťažný pocit ešte pred olympiádou," uviedla Veronika Velez-Zuzulová a ďalej pokračovala: "Pocity sú zmiešané. Tešila by som sa viac, keby som vedela, že som pripravená na sto percent. Teraz to vidím tak, že tomu ešte takých 20% chýba do optima. Ale áno, teším sa z toho, že si zasúťažím."

Velez-Zuzulová sa momentálne pripravuje so svojím tímom v talianskom stredisku Pozza do Fassa, do Lenzerheide zamieri v piatok 26. 1.

Aké bude mať ambície v dejisku finále Svetového pohára 2012/2013, kde vtedy zavŕšila sezónu celkovým tretím miestom medzi slalomárkami?

"Týždeň v Taliansku bol dobrý, odviedla som obrovský kus práce. V nedeľu sa postavím na štart, ale bude to takpovediac v rámci prípravy. Nebudem ešte bojovať o popredné priečky. To si určite netrúfam povedať," odpovedala Velez-Zuzulová.

Sústredí sa len na ZOH 2018

Slalomová stálica si pôvodne naplánovala návrat už v slalomových pretekoch SP po Novom roku v Kranjskej Gore či Flachau, osud to však zariadil inak. Vtedy ešte nebola dostatočne pripravená.

"V Kranjskej Gore som neštartovala, lebo som mala také bolesti, že ledva som chodila. Musela som si dať týždeň pauzu. Mala som niečo zablokované v kolene. Bol by to zbytočne veľký risk. Osud to za mňa vyriešil tak, že som si mala ešte pár týždňov počkať," vrátila sa k obdobiu spred dvoch týždňov.

Skúsená pretekárka rozhodne nechcela uponáhľať návrat na zasnežené svahy. Keďže pôvodne zamýšľaný útok na slalomový glóbus už v jej prípade neprichádza do úvahy, sústredí sa na jediný - olympijský vrchol v Pjongčangu.

"Rozhodne chcem byť 14. februára stopercentne pripravená na štarte olympijského slalomu. Verím, že to tak bude," dodala Velez-Zuzulová.