Kuzminová skončila bez medaily, Paulíne Fialkovej tesne ušla prvá desiatka

Vyjadrenia po pretekoch:

(zdroj: RTVS, SME)

Anastasia Kuzminová: "Pri streľbe mi vietor narobil problémy. Snažila som sa s tým bojovať, ale, žiaľ, nevyšlo to. Bojovala som na trati aj na strelnici, nič som nepodcenila ani nezanedbala. Vnasledujúcich pretekoch sa budem snažiť byť lepšia. Robila som, čo som mohla."

Paulína Fialková: "Tešila som sa na preteky napriek tomu, že som bola v posledných dňoch chorá a príprava nebola ideálna. Vzhľadom na podmienky som spokojná so streľbou, toho vetra sa netreba báť. Treba len správne zareagovať.

Myslím si, že v stoji som predviedla to, čo na tréningu. Po bežeckej stránke to nebolo najlepšie, ale dúfam, že postupne to pôjde nahor."

Anna Murínová, trénerka slovenského tímu: Nasťa mala smolu na ležke, vietor fúkal, raz zľava, inokedy sprava. Niekto mal väčšie šťastie, iní menšie. Paula, k nej nemám čo povedať. Chcela som, aby skončila do desiateho miesta. Škoda, ušlo nám to o pár sekúnd. Pekne zareagovala na vietor, cvakla si (skorigovala si mieridlá - pozn. red.). Bežecký čas bol trochu horší, ale boli sme prechladnutí.

Nemali sme horúčky, žiadnu chrípku, ale aj kašeľ a bolesť hlasiviek a hrdla obmedzuje. Takže nie je úplne v poriadku, ale som rada, že zabojovala a dosiahla takýto výsledok. Výborná pozícia pred stíhačkou. Sú tam štyri streľby, dokáže sa posunúť vyššie. Šanca existuje. Na stíhacie preteky hlásia víchricu.