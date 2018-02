Medlová bude súťažiť vo finále, kvalifikáciu zrušili

Dôvodom bol silný vietor, pre ktorý už predtým preložili aj zjazd mužov.

11. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 11. feb 2018 o 7:11) SITA

PJONGČANG. Slovenská reprezentantka v snoubordingu Klaudia Medlová sa v nedeľu nedočkala svojej olympijskej premiéry.

V pondelok však bude súťažiť priamo vo finále, pretože kvalifikáciu súťaže žien v disciplíne slopestyle v Phoenix Snow Parku v kórejskom Pjongčangu pre zlé poveternostné podmienky úplne zrušili.

Štart finále je plánovaný na 2:00 SEČ a predstaví sa v ňom všetkých 27 pretekárok.

V nedeľu po dvoch posunoch - najprv z 13:30 na 14:00 a potom na 14:15 h miestneho času (na Slovensku je o osem hodín menej, pozn. red.) - prišla správa o definitívnom zrušení nedeľňajšieho programu ženskej kvalifikácie slopestyle.

Vietor a zima

Dôvodom sú nepriaznivé poveternostné podmienky. V dejisku súťaže fúka silný vietor a teplota sa pohybuje na úrovni -10 °C.

“ Budú iba dve finálové jazdy a koniec. Urobili to tak, aby vyhoveli televízii. Ak nebudú preteky zajtra, potom už asi vôbec. „ Klaudia Medlová, slovenská snoubordistka

Pocitovo je však o desať stupňov menej.

"Vedeli sme, že bude fúkať - a tak to aj bolo. Keby to pustili, bolo by strašne veľa pádov. Som rada, že to preložili na zajtra. Bola som trochu nervózna, ale tušili sme, že sa nakoniec nebude súťažiť," uviedla Medlová pre slovenské médiá v Pjongčangu.

"Mám za sebou tri úžasné dni tréningu so slnkom a bezvetrím a teraz má zasa tri dni fúkať. Zajtra ráno to však má byť o trošku lepšie," dodala.

Preložili aj zjazd

"Budú iba dve finálové jazdy a koniec. Urobili to tak, aby vyhoveli televízii. Ak nebudú preteky zajtra, potom už asi vôbec," uzavrela.

Už predtým presunuli organizátori z rovnakého dôvodu aj zjazd mužov, ktorý by sa podľa nového plánu mal konať vo štvrtok.

