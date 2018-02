Najväčší favoriti zostali bez medaily, Čech Krčmář získal striebro

Vyjadrenia po pretekoch:

/zdroj: RTVS/

Matej Kazár, najlepší zo Slovákov na 22. mieste: "Som spokojný, v tomto chlade a vetre to bol výborný výkon. Paráda, že mi to takto vyšlo. Na nástrele mi ruky zmrzli na kosť. Na trati som sa síce rozohrial, ale človek si v takej zime ani necíti telo. Po vydarenej ležke som sa nechcel chytať za inými pretekármi a prehnať to. Vedel som, ako Martinovi Otčenášovi stojka nevyšla, dával som si teda pozor. V tých podmienkach mi napriek tomu ušla jedna rana, škoda toho. Dnes to bolo aj o šťastí."

Martin Otčenáš, v pretekoch na 52. mieste: "Nevyšlo to, nedotiahol som preteky do konca. Na 'stojke' som na to fyzicky nemal, roztriasli sa mi nohy, bežecké tempo bolo príliš veľké. Na trati som robil, čo sa dalo, možno som sa nevyhol hluchým miestam a zbytočne nabral sekundy."

Tomáš Hasilla, v pretekoch na 70. mieste: "Tá zima bola neznesiteľná, ale ešte väčším problémom bol vietor. Už na ležke som musel 'cvakať', keď sa zdvihol silnejší. V stoji znova fúkalo. Čakal som, aj tak mi tá rana nepadla. Potom som čakal na ďalšiu, kým to aspoň trochu ustane, sekundy naskakovali. V takýchto podmienkach treba na dobrý výsledok nuly, mne sa to nepodarilo."

Šimon Bartko, v pretekoch na 74. mieste: "Podmienky boli veľmi ťažké. Moja premiéra veru mohla byť aj oveľa vydarenejšia."