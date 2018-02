Adam Žampa je po prvom kole slalomu v najlepšej tridsiatke

Nór Henrik Kristoffersen ovládol prvé kolo slalomu.

22. feb 2018

PJONGČANG. Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen dosiahol najlepší čas v 1. kole štvrtkového slalomu na ZOH v Pjongčangu.

Trať v lyžiarskom centre Jangpchjong zvládol za 47,72 s. Na druhom mieste figuroval Švéd Andre Myhrer s mankom 0,21 s a tretí bol Francúz Victor Muffat-Jeandet (+0,62 s).

Zmiešané pocity

Najväčší favorit na triumf Marcel Hirscher z Rakúska prekvapujúco vypadol a nezaútočí na zlatý hetrik v Pjongčangu.

Slovenský reprezentant Adam Žampa figuroval po 1. kole na 24. mieste s odstupom 2,19 s.

"Myslím si, že hore to bolo celkom fajn, v strede som urobil chybu, ktorá ma troška rozhodila z rytmu a nepreniesol som si do roviny rýchlosť, akú som chcel.

Moje pocity sú zmiešané, vôbec to nie je to, čo viem jazdiť. V druhom kole nemám čo stratiť, pôjdem naplno od štartu do cieľa.

Uvidíme, ako bude postavené, určite tam opäť budú zákernosti, pri ktorých bude potrebné použiť hlavu. Druhé kolo treba využiť," povedal Adam Žampa pre TASR v cieľových priestoroch.

Andres Žampa: Na ZOH idú všetci naplno

Ďalší Slováci sa vydajú na trať až po odjazdení prvej tridsiatky.

Matej Falat skončil tesne za ňou na 32. pozícii (+4,14 s): "Bol to veľmi ťažký slalom, tiež som spravil dosť veľa chýb. Dalo sa ísť aj lepšie, škoda toho, do tridsiatky nechýbalo mnoho."

Andreas Žampa bol 39. s mankom vyše šesť sekúnd: "Nebolo to úplne ľahké, ale ani najťažšie. Na ZOH idú všetci naplno, niekomu to vyjde lepšie, inému horšie. Chyby tam sú, ale snažím sa im čo najviac vyvarovať a aspoň nerobiť tie extrémne."

Štvrtý na štarte Kistoffersen predviedol výbornú jazdu, najmä v strednej časti získal náskok a do cieľa prišiel ako prvý v čase pod 48 sekúnd. Hneď po ňom vyštartoval Hirscher.

Víťaz šiestich z ôsmich slalomov v prebiehajúcej sezóne Svetového pohára však nechytil optimálny rytmus. Prvú chybu ešte ustál, ale druhú už nie, minul bránku a prekvapujúco vypadol.

Hirscher nedokončil

Prišiel tak o šancu na hetrik, v Pjongčangu už získal zlato v kombinácii a obrovskom slalome.

"Z celej situácie som mal zlý pocit. V uplynulých dňoch mi nešli slalomové tréningy a toto je výsledok. Je to prvýkrát za desať rokov, čo sa mi stalo niečo takéto, že som nemohol jazdiť uvoľnený.

Je to škoda, slalom je v tejto sezóne moja najlepšia disciplína. Potrebujem olympijské zlato v slalome," povedal Hirscher v cieli pre agentúru Reuters. Pred štyrmi rokmi v Soči skončil strieborný.

Okrem Kistoffersena sa pod hranicu 48 sekúnd dostal už len Myhrer. Muffat-Jeandet štartoval 16., no po dobrom výkone sa zaradil na tretie miesto.

Z prvej tridsiatky nedokončilo 1. kolo sedem lyžiarov. Celkovo vypadla vyše polovica zo 108 pretekárov na štarte.

