Vlhová skončila v obrovskom slalome mimo najlepšej desiatky, triumfovala Shiffrinová

15. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 15. feb 2018 o 8:43) SME.sk a SITA

ZOH 2018 v Pjongčangu - zjazdové lyžovanie:

Ženy - obrovský slalom - konečné poradie:

1. Mikaela Shiffrinová USA 2:20,02 min 2. Ragnhild Mowinckelová Nórsko +0,39 s 3. Federica Brignoneová Taliansko +0,46 4. Viktoria Rebensburgová Nemecko +0,58 5. Marta Bassinová Taliansko +0,67 13. Petra Vlhová Slovensko +2,11 37. Soňa Moravčíková Slovensko + 11,97 41. Barbara Kantorová Slovensko + 12,92

BRATISLAVA. Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová obsadila 13. miesto vo štvrtkovom obrovskom slalome žien na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Slovenka so štartovým číslom 10 bola po prvej jazde dvanásta, v druhej jej nevyšla druhá polovica trate, ktorú staval jej tréner Livio Magoni.

“Dalo sa zajazdiť lepšie. Spravila som drobné chyby. Trináste miesto je možno pre niekoho dobré, ale ja som chcela viac.

Počasie bolo lepšie ako v predchádzajúcich dňoch. Oteplilo sa a lepšie sa aj lyžuje. Najmä nefúka, čo je dobré. Prvé kolo? Jazdila som celkom dobre, akurát strednú pasáž som trochu pokazila. Boli tam drobné chyby, ktoré ľudia nevidia, ale ja áno. Je to taký môj zlozvyk…

V druhom kole som urobila viac chýb, bola som neskoro pri bránkach a to všetko sa potom ukázalo v cieli. Môj tréner staval druhé kolo a dohodli sme sa, že postaví normálny obrák," povedala Petra Vlhová.

"Nemám slov. Je to šialené, som nesmierne šťastná. Sme na olympiáde, čakajú ma ďalšie preteky, už v piatok slalom. Musím zmobilizovať sily. Pred Hrami som mala náročný program, to ma dosť vyčerpalo. V druhom kole som zariskovala, ale dopadlo to super.

Sú momenty, keď sa pýtam sama seba: 'Čo to stváraš?'. Potom príde pocit: 'Nie je problém'. Ani si nepamätám podobnú situáciu. Po prvom kole som si pomyslela, že mám šancu, tak som sa snažila vypočuť inštinkt a sústrediť sa na lyžovanie," neskrývala radosť 22-ročná Shiffrinová.

Nespokojný tréner Magoni

Zlato si vybojovala Američanka Mikaela Shiffrinová, striebro putuje do Nórska zásluhou Ragnhild Mowinckelovej, bronz získala Talianka Federica Brignoneová.

Spokojný s Vlhovej jazdou nebol ani jej tréner Livio Magoni:

"Bol to naozaj zlý výkon, v prvom kole ešte ako tak, ale v druhom ako keby vôbec nelyžovala. Nie je to v tom, že preteky preložili, pre všetky to bolo rovnaké.

Trať v druhom kole bola pre Petru obvyklá, zvyčajne na takejto trati ide veľmi dobre, ale neviem, čo sa stalo dnes, keď bola olympijská súťaž. Dúfame, že zajtra dokážeme niečo zmeniť."

Moravčíková sa teší z debutu na ZOH

V obrovskom slalome sa predstavili aj ďalšie dve Slovenky - Soňa Moravčíková napokon obsadila 37. miesto, Barbaru Kantorovú klasifikovali na 41. pozícii.

"Trať bola náročná, celé to bolo rozbité a skákalo to. Teším sa však z olympijského debutu. Sneh je tu iný ako v Európe, na strmine je to poriadne náročné.

Pred štartom som sledovala elitné súperky, ako sa pripravujú na súťaž. Je to pre mňa vynikajúce zbieranie skúseností," povedala iba 18-ročná Soňa Moravčíková pre RTVS.

Skúsenejšia Barabara Kantorová poznamenala:

"Trať nebola najlepšia, ale lepšie ako vo Svetovom pohári. Moja prvá jazda mala dosť nedostatkov. Kopec je náročný, je na ňom dosť hrán a zmien rytmu. Bol to pestré a človek sa musel sústrediť od začiatku až do konca."

