Slovensko má prvú medailu, Kuzminová získala striebro v stíhacích pretekoch

Ďalšie vyjadrenia po pretekoch:

/zdroj: RTVS/

Anna Murínová, trénerka ženskej biatlonovej reprezentácie: "Nasťa to nemala ľahké, na strelnici to bolo ťažké, no zvládla to bravúrne a tešíme sa z toho. Vieme, že Nasťa je perfektná bežkyňa, aj s trestnými minútami dokázala, že patrí medzi špičku.

Videli ste, že to bola na strelnici lotéria, bolo to o šťastí. Niekomu to zafúkalo dobre, niekomu nie. Nasti to tam dnes padalo, a to bolo dobré. Paulína? Tá si to podelila, v každej položke urobila dve chyby, celkovo osem, to je veľmi veľa. Chceli sme bojovať o vyššie umiestnenie."

Paulína Fialková, v pretekoch na 38. mieste: "Bol to skvelý výkon v Nastinom podaní. Ešte si to určite pozriem, keďže som aj ja súťažila. Nastino striebro je určite motivujúce a povzbudzujúce pre celé Slovensko i biatlon. V mojom prípade to bola na strelnici lotéria (minula osem terčov, pozn.). Mrzí ma, že som s tým nedokázala nič urobiť."

Martina Halinárová, niekdajšia biatlonová reprezentantka SR: "Dahlmeierovú poznám od juniorského veku ako fantastickú strelkyňu, v tom Nasťu prevyšuje. Trochu som sa obávala, či Nasťa zvládne súboj s Francúzkou Bescondovou, no je výborne bežecky pripravená.

Nasťa je vyspelá, je to jej tretia olympiáda, na strelnici si počkala na pravý okamih. Dahlmeierová je z tohto štartového poľa najlepšia strelkyňa. Ona vezme zbraň a nerieši to, vypracuje si každý výstrel. Sú to preteky o streľbe a ona to zvládla. Nasťa bojovala so streľbou, no zvládla to krásne. Nemci neskutočne vyladili formu na olympiádu."

Janka Daubnerová, rod. Gereková, niekdajšia reprezentantka: "Nasťa už v úvode predbehla osem pretekárok, išla od začiatku naplno. Energiu premenila na vynikajúci bežecký čas. Určite nebola spokojná s 13. miestom v šprinte. Bežecky bola výborne pripravená a od začiatku išla na maximum. Po prvej nule to vyzeralo super, no rozhodujúce sú stojky a v takomto vetre obzvlášť. Stojka napokon rozhodla, Nasťa na prvej urobila dve chyby, a to ju stálo zlato. Bolo vidieť, že v poslednom kole mala dosť, no Bescondová nie je taká dobrá bežkyňa a Nasťa to udržala."

Laura Dahlmeierová, zlatá medailistka: "Ešte som si to nestihla naplno uvedomiť. Boli to naozaj tvrdé preteky. Mám veľkú radosť."