Slovákom zjazd do kombinácie nevyšiel, vyššie z nich je Žampa

Lídrom po prvom kole je Nemec Thomas Dressen.

13. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 13. feb 2018 o 6:40) SME.sk, TASR

Adam Žampa počas zjazdu do kombinácie.(Zdroj: TASR/AP)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



ZOH 2018 - Pjongčang:

Alpská kombinácia mužov - 1. kolo (zjazd):

1. Thomas Dressen Nemecko 1:19,24 min 2. Aksel Lund Svindal Nórsko + 0,07 s 3. Matthias Mayer Rakúsko + 0,13 s 4. Kjetil Jansrud Nórsko + 0,27 s 5. Christof Innerhofer Taliansko + 0,53 s 6. Peter Fill Taliansko + 0,68 s 12. Marcel Hirscher Rakúsko + 1,32 s 51. Adam Žampa SR + 3,78 s 53. Matej Falat SR + 3,97 s

PJONGČANG. Nemecký lyžiar Thomas Dressen je lídrom po prvom kole alpskej kombinácie mužov na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu. V zjazde predstihol druhého Aksela Lunda Svindala o sedem stotín, tretí Rakúšan Matthias Mayer stratil trinásť stotín.

Najlepším slovenským lyžiarom v zjazde bol Adam Žampa, ktorému patrí 51. miesto so stratou 3,78 sekundy. Dve pozície za ním je s odstupom 3,97 sekundy na lídra druhý slovenský reprezentant Matej Falat.

Žampa obhajuje v tejto disciplíne piatu priečku zo zimných olympijských hier 2014 v Soči.

"Určite som chcel bojovať o to, aby som bol po zjazde do prvej tridsiatky. Nevyšlo to, urobil som tam naozaj dosť veľkú chybu a v takomto zjazde stačí jedna maličká," priznal Žampa.

"Na prvom skoku mi trošku fúklo do špičiek, rozhodilo ma to, tak som sa rozhodol pre úplne riskantnú stopu. V najdôležitejšej pasáži ma stiahlo úplne dole a keď som skočil, tak som takmer dostal špicar. Po tej chybe som išiel už úplne agresívne, myslím si, že spodok mi vyšiel, len som nemal žiadnu rýchlosť," dodal.

Prečítajte si tiež: Mali sme šťastie na rodičov. Milujú lyžovanie, a nie peniaze, tvrdia Žampovci

Falat, ktorý na ZOH 2014 nedokončil zjazdársku časť kombinácie, sa zaradil tesne za svojho krajana.

"Odstup je celkom fajn, predsa len, prvý deň som mal na tréningu na lídra deväť sekúnd. Predchádzajúci takýto zjazd som vlastne išiel pred štyrmi rokmi v Soči, odvtedy som rýchlostné disciplíny príliš netrénoval. Som rád, pred slalomom som v kontakte so súpermi predo mnou," uviedol Falat.

Dobrú východiskovú pozíciu si vypracoval elitný slalomár Marcel Hirscher z Rakúska, ktorý na svoje premiérové olympijské zlato zaútočí z dvanástej priečky s mankom 1,32 sekundy.

Alpská kombinácia vyvrcholí slalomom, ktorý sa začne o 7:00 nášho času. V slalome sa najprv predstaví najlepšia tridsiatka zo zjazdu, po nej pôjdu na trať zvyšní pretekári.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: ONLINE: Alpská kombinácia - 2. kolo (kliknite na tento odkaz)

Online prenos Zimná olympiáda 2018 (ZOH, lyžovanie): Kombinácia, muži, 1. kolo (Žampa)