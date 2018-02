Kombináciu vyhral Hirscher, Žampa mal v slalome deviaty najlepší čas

Druhý slovenský reprezentant Matej Falat nedokončil slalomovú časť.

ZOH 2018 - Pjongčang:

Alpská kombinácia mužov (zjazd + slalomové kolo):

1. Marcel Hirscher Rakúsko 2:06,52 min 2. Alexis Pinturault Francúzsko + 0,23 s 3. Victor Muffat-Jeandet Francúzsko + 1,02 s 4. Marco Schwarz Rakúsko + 1,35 s 5. Ted Ligety USA + 1,45 s 6. Thomas Mermillod Blondin Francúzsko + 1,50 s 22. Adam Žampa SR + 4,58 s . Matej Falat SR nedokončil slalom

PJONGČANG. Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher získal svoje prvé olympijské zlato. Na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu triumfoval v alpskej kombinácii s náskokom 23 stotín pred Francúzom Alexisom Pinturaultom.

Bronz patrí ďalšiemu francúzskemu reprezentantovi Victorovi Muffatovi-Jeandetovi (+1,02).

Slovenský reprezentant Adam Žampa obsadil vďaka deviatemu najrýchlejšiemu času v slalome 22. miesto so stratou 4,58 sekundy na Hirschera. Jeho krajan Matej Falat nedokončil druhú časť pretekov.

Z 29. miesta až na bronzovú pozíciu

Hirscher je šesťnásobný majster sveta a šesťnásobný držiteľ veľkého glóbusu, premiérového olympijského zlata sa však dočkal až v Pjongčangu. Pred štyrmi rokmi v Soči bol v slalome strieborný za krajanom Mariom Mattom.

Sľubnú východiskovú pozíciu si v alpskom centre Čongson vytvoril už po kombinačnom zjazde, na titul útočil z dvanástej priečky s mankom 1,32 sekundy na vedúceho Nemca Thomasa Dressena.

V jednokolovom slalome naplno demonštroval svoje kvality a po dynamickej jazde na hranici rizika išiel do vedenia s vyše sekundovým náskokom pred Muffatom-Jeandetom.

Pinturault napriek zrýchleniu v dolnej časti trate neohrozil vedúcu pozíciu Hirschera a nepodarilo sa to ani zjazdárskym špecialistom. Po úvodnej časti druhý Nór Aksel Lund Svindal na slalom nenastúpil, Dressen sa prepadol na deviate miesto.

Hirscher je historicky tretí rakúsky olympijský šampión v kombinácii. Naposledy získali Rakúšania zlato v disciplíne alpskej všestrannosti na ZOH 1998 v Nagane zásluhou Maria Reitera.

"Je super, že som v Pjongčangu využil hneď prvú šancu na zisk zlata. Som hrdý na svoj výkon v kombinačnom zjazde, ktorý mi vyšiel fantasticky. V slalome som si dokázal zachovať chladnú hlavu. Povedal som si, že takúto šancu na vytúžené olympijské zlato už nemôžem pustiť z rúk. Uvidíme, čo prinesú ďalšie súťaže, no aj v slalome a obrovskom slalome chcem bojovať o najvyššie méty," citovala slová Hirschera rakúska tlačová agentúra APA.

Francúzi sa tešili zo zisku medailí v kombinácii na ZOH po 70-ročnej prestávke. Muffat-Jeandet sa prepracoval na bronzový stupienok za 29. miesta.

Žampa chcel v zjazde bojovať o top30

Žampa zaostal v kombinačnom zjazde za Dressenom o 3,78 sekundy a na trať slalomu sa vydal až ako 51. Stratil tak šancu zopakovať skvelé piate miesto zo ZOH 2014 v Soči.

"Určite som chcel bojovať o to, aby som bol po zjazde do prvej tridsiatky. Nevyšlo to, urobil som tam naozaj dosť veľkú chybu a v takomto zjazde stačí jedna maličká," vravel Žampa po zjazde.

V slalome na rozbitej trati mal Žampa náročnú pozíciu, vďaka deviatej najlepšej jazde sa však výrazne posunul dopredu.

"Je super, keď je človek v cieli olympijských pretekov. Byť 22. na planéte je super vzhľadom na to, že som v slalome štartoval ako 52. Posun o 30 miest dopredu je vynikajúci. Škoda neuveriteľnej chyby v zjazde, ktorú doteraz nechápem. Analyzovali sme ju s Ivicom Kosteličom, stratil som tam dve sekundy," doplnil Žampa po slalome.

Falat bol po úvodnej časti kombinácie 53. "Odstup je celkom fajn, predsa len, prvý deň som mal na tréningu na lídra deväť sekúnd. Predchádzajúci takýto zjazd som vlastne išiel pred štyrmi rokmi v Soči, odvtedy som rýchlostné disciplíny príliš netrénoval. Som rád, pred slalomom som v kontakte so súpermi predo mnou," uviedol po prvej časti pretekov.

V slalome však chytil špicara a súťaž nedokončil. "V tejto sezóne sa mi špicar vyhýbal, škoda, že prišiel akurát na zimnej olympiáde. Ešte však budem mať šancu zabojovať o solídny výsledok v slalome," dodal Falat.

