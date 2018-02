Mlynár prekvapujúco postúpil ďalej, Procházkovej chýbala necelá sekunda

Slovenská bežkyňa obsadila prvú nepostupovú pozíciu.

13. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 13. feb 2018 o 11:30) SME.sk, SITA, TASR

ZOH 2018 - Pjongčang:

Šprint žien klasickou technikou - kvalifikácia:

1. Stina Nilssonová Nórsko 3:08,74 min 2. Maiken Caspersen Fallová Nórsko + 0,39 s 3. Krista Pärmäkoskiová Fínsko + 3,56 s 31. Alena Procházková SR + 15,87 s 53. Barbora Klementová SR + 29,26 s

Šprint mužov klasickou technikou - kvalifikácia:

1. Ristomatti Hakola Fínsko 3:05,54 min 2. Johannes Hösflot Klaebo Nórsko + 0,19 s 3. Alexander Bolšunov OŠ z Ruska + 1,66 s 25. Peter Mlynár SR + 8,28 s 57. Andrej Segeč SR + 16,30 s 62. Miroslav Šulek SR + 20,20 s

PJONGČANG. Ani jedna z dvoch Sloveniek neuspela v kvalifikácii šprintu klasickou technikou na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Alene Procházkovej ušla miestenka v 30-člennej vyraďovačke iba tesne, v kvalifikácii obsadila prvé nepostupové 31. miesto, od prieniku ďalej ju delilo 59 stotín sekundy. Barbora Klementová skončila v kvalifikácii na 53. priečke.

Darilo sa však Petrovi Mlynárovi, ktorý uspel v kvalifikácii mužov a do vyraďovacej fázy postúpil z 25. miesta. V kvalifikácii skončili Andrej Segeč (57.) a Miroslav Šulek (62.).

Vyraďovacie boje sa začnú o 12.00 h SEČ (20.00 h miestneho času).

Do štvrťfinále nepostúpila ani v Soči

Najlepší čas medzi ženami dosiahla Nórka Stina Nilssonová, druhá bola jej krajanka Maiken Caspersen Fallová a tretia Fínka Krista Pärmäkoskiová.

Procházková na 1176 metrov dlhej trati nesplnila v konkurencii 68 štartujúcich svoj základný cieľ, teda preniknúť do vyraďovacích bojov.

Vo svojej najobľúbenejšej disciplíne 33-ročná Procházková skončila rovnako ako pred štyrmi rokmi v Soči už v eliminácii a nenadviazala na svoje úspešné kvalifikačné vystúpenia v Turíne 2006 (23. miesto) a Vancouvri 2010 (18. miesto).

"Je to sklamanie a môžem povedať, že aj smola, keď zostanem jedno miesto za postupom. Aj minulý rok na majstrovstvách sveta v Lahti som bola 31., teraz som zasa na rovnakej priečke. Je to pre mňa až nepochopiteľné, asi to tak má byť," povedala v cieli Procházková.

"Myslím si, že som išla dobre a aj chlapci robili všetko pre to, aby boli lyže čo najlepšie. Možno sa pod tento výsledok podpísalo aj predchádzajúce zranenie a preto mi chýbalo pár desatiniek, lebo pocitovo sa mi nešlo až tak zle," dodala.

O desať rokov mladšia Klementová pri svojej olympijskej premiére zaostala za najlepšími výraznejšie, v cieli stratila na najlepšiu takmer pol minúty.

Mlynár pozná mená súperov

Najlepší čas medzi mužmi dosiahol Fín Ristomatti Hakola, druhý bol Nór Johannes Hösflot Klaebo a tretí Alexander Bolšunov pod hlavičkou Olympijskí športovci z Ruska.

Súpermi Petra Mlynára v štvrťfinále budú Alexander Panžinskij (OŠR), Oskar Svensson (Švéd.), Emil Iversen (Nór.), Sebastian Eisenlauer (Nem.) a Len Valjas (Kan.).

Mlynár nepatril medzi adeptov na prienik medzi elitnú tridsiatku, kvalifikácia mu ale vyšla nad očakávanie a po príchode do cieľa vytlačil z postupovej priečky známeho Kanaďana Alexa Harveyho.

"Toto je pre mňa veľká vec, lebo nepostupujem pravidelne. V podstate sa mi to doteraz podarilo iba jediný raz a čakal som sedem rokov. Mal som špičkovo pripravené lyže, cítil som sa dobre, a keď mi v polovici trate chalani hlásili, že som na hrane postupu, dal som do toho všetko," priznal Mlynár.

"Pre mňa je toto jedno veľké zadosťučinenie za tie roky. Keď sa pozriem na súperov v mojom štvrťfinále, všetci sú špecialisti šprintéri, ktorí majú svoje ambície. Poznáme sa veľmi dobre, sú v podstate moji rovesníci, urobím, čo sa ešte dá," dodal.

Na predchádzajúcich ZOH skončil Mlynár v obľúbenom šprinte ďaleko za postupovými priečkami - v Soči 2014 na 66. mieste a o štyri roky predtým vo Vancouveri na 57. priečke. V tejto sezóne bol v pretekoch Svetového pohára najlepšie na 45. mieste v Planici.

