Slovensko bolo po prvom úseku druhé, napokon však štafetu ani nedokončilo

Hlas po pretekoch:

/zdroj: RTVS, TASR/

Matej Kazár: "Kolegyne z reprezentácie išli perfektne a snažili sme sa na to nadviazať, lebo veríme, že aj my máme kvalitu na podobný výsledok. V prvom úseku sme to aj ukázali. Na strelnici to dnes bolo výborné. Takéto kontaktné preteky sa mi na najvyššej úrovní behajú veľmi dobre a som rád, že som trafil všetky terče. Dnes napadol sneh, takže to na trati bolo trochu ťažšie a tuhšie, ale ja som mal dobré lyže. Na záver som predbehol aj Nóra, takže to bolo perfektné."

Tomáš Hasilla: "Na 'ležku' som ešte prišiel vpredu. Poveternostné podmienky boli dobré, vôbec netuším, prečo nepadli tie tri rany. Tri dobíjané náboje mi padli, na 'stojke' som už bol celkovo mimo, úplne nevládny. Musel som ísť na jedno trestné kolo a štafeta sa odsunula dozadu. Nebolo to prvýkrát, že som ju prebral na druhom mieste."

Šimon Bartko: "Nebolo to podľa mojich predstáv, už na 'ležke' prišiel výbuch, neviem, čo sa tam stalo, nerozprával som sa ešte s trénerom. Chcel by som sa ospravedlniť celému tímu, ktorému som to pokazil. Bežecky to bolo dobré. V prvom kole som sa cítil fajn, ale po štyroch trestných sa už beží veľmi ťažko."