Vlhovej ani Velez-Zuzulovej prvé kolo slalomu nevyšlo, nabrali veľkú stratu

ZOH 2018 - Pjongčang:

Slalom žien - výsledky 1. kola:

1. Wendy Holdenerová Švajčiarsko 48,89 s 2. Frida Hansdotterová Švédsko + 0,20 s 3. Anna Swennová-Larssonová Švédsko + 0,40 s 4. Mikaela Shiffrinová USA + 0,48 s 5. Nina Haverová-Lösethová Nórsko + 0,86 s 6 Emelie Wikströmová Švédsko + 0,87 s 7. Chiara Costazzaová Taliansko + 0,94 s 8. Bernadette Schildová Rakúsko + 1,00 s 9. Katharina Gallhuberová Rakúsko + 1,23 s 10. Katharina Liensbergerová Rakúsko + 1,54 s 12. Petra Vlhová SR + 2,23 s Marina Wallnerová Nemecko + 2,23 s 21. Veronika Velez-Zuzulová SR + 2,57 s 40. Barbara Kantorová SR + 5,73 s Soňa Moravčíková SR nedokončila

BRATISLAVA. Elitným slovenským lyžiarkam nevyšlo prvé kolo slalomu na ZOH v Pjongčangu, v ktorom výrazne zaostali za hlavnými konkurentkami.

Petre Vlhovej patrila delená dvanásta priečka. Na vedúcu Švajčiarku Wendy Holdenerovú stratila 2,23 sekundy. Veronika Velez-Zuzulová zajazdila ešte pomalší čas a figurovala na začiatku tretej desiatky na 21. mieste (+2,57 s).

Ideálnu jazdu nepredviedla v stredisku Jangpchjong ani top-favoritka na zlato Mikaela Shiffrinová z USA, ktorá bola po prvom kole štvrtá (+0,48 s).

Na štarte sa predstavili aj ďalšie dve Slovenky. Barbara Kantorová obsadila 40. miesto (+ 5,73 s), iba 18-ročná Soňa Moravčíková svoju jazdu nedokončila.

Druhé kolo je na programe o 5:15 SEČ (13:15 miestneho času).

Vlhová: Jazda bola veľmi zlá

Prvé kolo preloženého slalomu najlepšie vyšlo Holdenerovej, ktorá so štartovým číslo jeden predviedla excelentnú jazdu bez jedinej chyby.

Najviac sa jej výkonu priblížila Frida Hansdotterová. Švédka zaostala o dve desatiny sekundy a zaradila sa na priebežnú druhú pozíciu.

Z tretej sa pokúsi zaútočiť na zlato jej krajanka Anna Swenn Larssonová (+0,40 s), až zo štvrtej Shiffrinová, ktorá stratila najmä v hornej časti svahu.

Slovenkám sa ich jazdy nevydarili. Vlhová s číslom tri rovnako ako Velez-Zuzulová nedokázali nájsť medzi bránkami správny rytmus, už na prvom medzičase mali výrazné straty a v cieli vyše dvojsekundové manko.

“ Hoci nikdy nič nie je stratené, dve sekundy straty sú veľa. Myslím si, že preteky sú hotové. „ Petra Vlhová po 1. kole

"Jazda bola veľmi zlá, hneď od prvej brány som nechytila rytmus. Potom som sa už do toho nevedela dostať a viezlo sa to až do konca," povedala Petra Vlhová v prvej reakcii pre RTVS.

"Hoci nikdy nič nie je stratené, dve sekundy straty sú veľa. Myslím si, že preteky sú hotové. V druhom kole však pôjdem naplno a uvidíme," dodala Vlhová.

Velez-Zuzulová: Tie najlepšie zvládli tlak

Veronika Velez-Zuzulová sa napokon prepadla až na začiatok tretej desiatky. Zaujímavosťou je, že na 21. mieste po prvom kole figurovala aj v jediných pretekoch v tejto sezóne, ktoré absolvovala - vo švajčiarskom Lenzerheide.

Vtedy sa v druhej jazde posunula na konečnú dvanástu priečku.

"Prvé kolo bolo dosť náročné, pocity boli ideálne. Rozprávala som sa s otcom a povedal, že tam boli aj dobré časti. Dúfam teda, že v druhom kole ich bude viac," želala si Veronika Velez-Zuzulová pred kamerami RTVS.

"Je to najmä o vyrovnávaní sa s tlakom. Tie najlepšie ho zvládli, a preto sú na popredných miestach," dodala skúsená slalomárka.

Pri zmienke o zdravotnom stave sa len pousmiala. "Ja nie som v poriadku, ale počas jazdy na koleno nemyslím. Uvedomím si to až v cieli. Jazdy ale takisto nevyšli viacerým pretekárkam, ktoré prišli lepšie pripravené ako ja."

