Slovenky skončili v slalome mimo desiatky, bez medaily zostala aj Shiffrinová

Vlhová skončila na trinástom a Veronika Velez-Zuzulová na sedemnástom mieste. Zlato získala Frida Hansdotterová.

16. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 16. feb 2018 o 7:29) SITA, TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



ZOH 2018 - Pjongčang:

Slalom žien - 2. kolo:

1. Frida Hansdotterová Švédsko + 1:38,63 min 2. Wendy Holdenerová Švajčiarsko + 0,05 s 3. Katharina Gallhuberová Rakúsko + 0,32 s 4. Mikaela Shiffrinová USA + 0,40 s 5. Anna Swennová-Larssonová Švédsko + 0,98 s 6. Nina Haverová-Lösethová Nórsko + 1,53 s 7. Bernadette Schildová Rakúsko + 1,55 s 8. Katharina Liensbergerová Rakúsko + 1,94 s 9. Chiara Costazzaová Taliansko + 1,97 s 10. Irene Curtoniová Taliansko + 2,41 s 13. Petra Vlhová SR + 2,95 s 17. Veronika Velez-Zuzulová SR + 3,44 s 34. Barbara Kantorová SR + 9,80 s Soňa Moravčíková SR nedokončila 1. kolo

BRATISLAVA. Švédska lyžiarka Frida Hansdotterová získala na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu zlatú medailu v slalome.

V horskom stredisku Jangpchjong triumfovala s náskokom piatich stotín sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou.

Bronz berie Rakúšanka Katharina Gallhuberová (+0,32 s), ktorá bola po prvom kole až deviata. Na pódium sa posunula najlepšou jazdou v druhom kole.

Slovenke Petre Vlhovej nevyšla súťaž podľa predstáv a obsadila až trináste miesto so stratou 2,95 sekundy na víťazku. Jej krajanka Veronika Velez-Zuzulová sa umiestnila na sedemnástej priečke (+3,44 sekundy).

Prekvapujúco bez medaily skončila najväčšia favoritka a obhajkyňa zlata zo Soči 2014 Mikaela Shiffrinová. Američanka obsadila štvrtú priečku (+0,40 s).

"V prvom rade som sklamaná sama zo seba, že som nepodala môj výkon a nepredviedla jazdy, na ktoré mám," rozhovorila sa Petra Vlhová.

"Môj tím odviedol skvelú prácu, urobil pre mňa maximum. Máme len jednu šancu na olympiáde a o tom to je. Máme taký šport. Snažím sa vziať si z toho niečo pozitívne," pokračovala slovenská slalomárka.

"Nechytila som sa na začiatku najmä v prvom kole. Od prvých oblúkov som nenašla rytmus, ktorý mám, keď normálne jazdím. Človek je frustrovaný z toho, že dostane dve a pol sekundy namiesto pár stotín. Je potom ťažké nájsť motiváciu a podať dobrý výkon. Napriek tomu som sa snažila dať do toho sto percent, ale aj tak som nejazdila v druhom kole tak, ako viem," dodala Vlhová.

Petre Vlhovej sa olympijský slalom nevydaril. (zdroj: SITA/AP)

Velez-Zuzulová: Stálo to za to

Velez-Zuzulová po druhom kole priznala, že zdravotne nie je stále v poriadku. "Boli pasáže, keď som išla lepšie. Veľmi som chcela, ale limitovali ma moje momentálne schopnosti," vyhlásila 33-ročná Velez-Zuzulová.

"Vedela som, že nejdem na olympiádu pripravená tak dobre ako moje súperky. Výsledok je, aký je. Z toho, čo som mala natrénované, som podala maximum."

"Nedávno vo švajčiarskom Lenzerheide som jazdila na 80 percent, teraz to bolo to isté a v týchto podmienkach možno ešte menej. V prvej časti na strmáku to bolo veľmi ťažké. V Lenzerheide boli len prvé brány strmé, potom to bolo miernejšie. Napriek tomu som šla naplno, koleno som nešetrila. Nebol na to dôvod. Viac sa už momentálne nedalo," pokračovala Velez-Zuzulová.

Prečítajte si tiež: Keď Veronika skončí, bude to riadny šok, tvrdí sestra Velez-Zuzulovej

"Či tých päť mesiacov, čo som sa pripravovala, stálo za to? Áno, lebo som si dokázala, že keď niečo chcem, tak to dokážem. Som rada, že to mám za sebou a konečne si môžem vydýchnuť a začať trochu žiť, lebo to bolo ťažkých päť mesiacov. Som hrdá, že som tu mohla súťažiť, keďže v septembri mi nikto neveril, že to dokážem," dodala.

Vlhová: Dobrý výsledok v slalome je iba pódium

Elitným slovenským lyžiarkam nevyšlo už prvé kolo, v ktorom výrazne zaostali za hlavnými konkurentkami. Vlhovej, ktorá štartovala s číslom 3, po ňom patrila dvanásta priečka. Na vedúcu Holdenerovú stratila 2,23 sekundy.

Velez-Zuzulová (číslo 8) figurovala na 21. mieste (+2,57 sekundy).

Obe Slovenky nedokázali nájsť medzi bránkami správny rytmus, už na prvom medzičase mali výrazné straty. "Od prvej bránky som nechytila rytmus a celý slalom som sa trápila. Dopadlo to tak, že som prišla s veľkým mankom," vravela 22-ročná Liptáčka Petra Vlhová v cieli po skončení prvého kola.

"Neviem, čo sa stalo. Som sklamaná, ale nedá sa nič robiť. Teraz to mám ťažké, odstup je vysoký a v takejto situácii je pre mňa náročné nájsť motiváciu. Som nastavená, že pre mňa je dobrý výsledok v slalome jedine pódium. Budem sa snažiť dať do toho všetko a uvidíme, na čo to bude stačiť," doplnila Vlhová.

“ Odstup je vysoký a v takejto situácii je pre mňa náročné nájsť motiváciu. Som nastavená, že pre mňa je dobrý výsledok v slalome jedine pódium. „ Petra Vlhová po 1. kole

Jej skúsenejšia krajanka je po zranení, preto aj priebežnú pozíciu v tretej desiatke brala realisticky: "V prvých pretekoch po návrate som bojovala, aby som sa dostala do druhého kola. Teraz som v prvej tridsiatke s prehľadom."

"Trať nie je ľahká a na jednej nohe sa ťažko lyžuje. Keby bola jednoduchšia, možno by to bolo iné. Ani tým, ktoré prišli v úplnej pohode, nevyšli jazdy podľa predstáv," dodala Velez-Zuzulová.

Piatkový slalom absolvovali ešte dve Slovenky. Barbaru Kantorovú klasifikovali na 34. mieste, iba 18-ročná Soňa Moravčíková nedokončila prvé kolo.

Hansdotterová: Triumf ma trochu prekvapil

Prvé kolo sa najlepšie vydarilo Holdenerovej, ktorá so štartovým číslom jeden predviedla excelentnú jazdu bez jedinej chyby.

Najviac sa jej výkonu priblížila Hansdotterová. Švédka zaostala o dve desatiny, tretia bola jej krajanka Anna Swennová-Larssonová (+0,40 sekundy).

Až zo štvrtej priečky sa chystala útočiť na zlato Shiffrinová (+0,48 sekundy). Američanka stratila najmä v hornej časti svahu.

V druhom kole si Velez-Zuzulová polepšila a posunula sa o štyri priečky.

Prečítajte si tiež: Nikto nechcel schytať bombu od Vlhovej, spomína jej prvý tréner

Vlhová sa rozbehla sľubne, na všetkých medzičasoch si udržiavala tesný náskok. Pred cieľom však výrazne stratila a s odstupom 54 stotín sa zaradila na tretie miesto na priebežne vedúcu Talianku Irene Curtoniovú. Nakoniec si oproti prvému kolu o jednu pozíciu pohoršila.

Záver súťaže vyznel pre Hansdotterovú, ktorá dravou jazdou poskočila na najvyšší stupienok a slávila prvú zlatú medailu z vrcholného podujatia.

Holdenerová sa musela uspokojiť so striebrom, Shiffrinová sa nedokázala posunúť a zostala bez medaily.

"Mikaela je v tejto sezóne skvelá a vedela som, že zdolať ju bude náročné. Triumf ma preto trochu prekvapil. Je krásne zdolať ju aspoň raz, jej sa to totiž darí pravidelne," povedala víťazka pre Olympijský informačný servis.

"Dnešok mi vyšiel podľa predstáv. Snažila som sa užiť si to, aj preto bol zjavný úsmev na mojej tvári. Milujem lyžovanie a súťaženie, teraz mám olympijské zlato. Celé roky tvrdej driny stáli za to, každučká jedna minúta," dodala.

Holdenerová priznala, že v druhom kole už nebola taká uvoľnená. "Chýbala mi ľahkosť. Päť stotín nie je veľký rozdiel, stratiť som ich mohla v ktorejkoľvek bránke. Vrchná časť mi nevyšla, tam som sa trápila."

Online Zimná olympiáda 2018 (ZOH, lyžovanie): Slalom, ženy, 2. kolo (Vlhová, Velez-Zuzulová)