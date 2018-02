Kuzminová získala ďalšie striebro, Fialková skončila piata

Kuzminová urobila dve chyby, Paulína Fialková iba jednu.

15. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 15. feb 2018 o 11:42) SITA, TASR

ZOH 2018 - Pjongčang:

Vytrvalostné preteky žien na 15 km:

1. Hanna Öbergová Švédsko 41:07,2 min 0 2. Anastasia Kuzminová SR + 24,7 s 2 3. Laura Dahlmeierová Nemecko + 41,2 s 1 4. Franziska Preussová Nemecko + 59,7 s 0 5. Paulína Fialková SR + 1:02,3 min 1 6. Monika Hojniszová Poľsko + 1:54,8 min 1 7. Dorothea Wiererová Taliansko + 2:08,6 min 2 8. Elisa Gasparinová Švajčiarsko + 2:15,2 min 1 64. Ivona Fialková SR + 6:57,2 min 6 87. Terézia Poliaková SR + 13:39,1 min 10

BRATISLAVA. Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová s dvoma trestnými minútami a odstupom 24,7 sekundy získala striebro vo štvrtkových vytrvalostných pretekoch na 15 km na ZOH 2018 v Pjongčangu.

Paulína Fialková takisto dlho útočila na medailu, na konci ju však odsunuli dve Nemky a s jedným nesklopeným terčíkom obsadila piate miesto (+1:02,3 min).

Senzačnou víťazkou sa i zásluhou bezchybnej streľby stala švédska biatlonistka Hanna Öbergová. Tretia s jednou ranou mimo skončila nemecká držiteľka double zo šprintu a stíhačky Laura Dahlmeierová s mankom 41,2 sekundy.

Štvrtá bola jej krajanka Franziska Preussová.

Piata olympijská medaila

Kuzminová získala svoj druhý kov v areáli Alpensia po striebre z pondelňajšej stíhačky na 10 kilometrov. Vsobotňajšom šprinte obsadila trináste miesto.

Celkovo má pod piatimi kruhmi medailovú bilanciu už 2-3-0. Vybojovala si zlato v rýchlostných pretekoch vo Vancouveri 2010 a Soči 2014.

Pred ôsmimi rokmi v Kanade bola aj druhá v stíhacích pretekoch.

“ Pred posledným výstrelom ma trochu postihla neistota. Vedela som, že je to rozhodujúca chvíľa, preto som ho odložila. „ Anastasia Kuzminová, slovenská biatlonistka

"Dnes nám počasie prialo, menej fúkalo, čiže podmienky boli viac-menej dobré. Bežalo sa mi výborne, lyže som mala vynikajúco pripravené," povedala Anastasia Kuzminová do kamier RTVS ešte počas pretekov.

"Dve strelecké chyby na mňa nie sú zlé. Dá sa povedať, že som predviedla výkon, ktorého som vo vytrvalostných pretekoch schopná."

"Pred posledným výstrelom ma trochu postihla neistota. Vedela som, že je to rozhodujúca chvíľa, preto som ho odložila. Dala som si čas na ďalší nádych - výdych, aby som ten terč trafila," dodala Anastasia Kuzminová.

Fialková vyrovnala svoje maximum

Skvelý výkon podala Paulína Fialková, ktorá vyrovnala svoje maximum zo Svetového pohára. Práve v tejto disciplíne, v úplne prvých individuálnych pretekoch tejto sezóny, skončila vo švédskom Östersunda piata.

Prečítajte si tiež: Kuzminová sa vďaka ďalšiemu striebru zaradila medzi legendy

"Podľa mňa som podala super výkon. Začala som síce s jednou chybou, ale nevzdala som to. Bojovala som ďalej. Snažila som sa ukázať to, čo viem. Myslím si, že sa mi to aj podarilo," konštatovala po pretekoch Paulína Fialková.

"Jedna chyba určite zamrzí, zrejme to ešte dlho pretrvá, ale aj tak som spokojná. Krátko pred prvým štartom som bola chorá, takže som ani nedúfala v takéto dobré výsledky. Som vďačná za to, čo sa mi podarilo predviesť," doplnila Fialková.

Veľkú spokojnosť vyjadril aj prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Tomáš Fusko. "Výsledky hovoria za všetko, je to obrovský úspech pre slovenský biatlon - dve dievčatá máme v Top 5," vyhlásil.

"Kuzminová je strieborná a Fialková tiež ukázala výbornú formu. Je to úžasný deň nielen pre náš biatlon, ale i celý slovenský šport."

Ďalšie slovenské biatlonistky Ivona Fialková (1-1-1-3) a Terézia Poliaková (1-4-3-2) zaťažené množstvom trestných minút sa nepresadili.

Anastasia Kuzminová oslavuje zisk druhej striebornej medaily. (zdroj: TASR)

Obhajkyňa zlyhala

Ešte len dvadsaťdvaročná Öbergová získala pre Švédsko jedenástu biatlonovú olympijskú medailu, štvrtú zlatú po úspechoch Klasa Lestandera (vytrvalostné preteky v Squaw Valley 1960), Anny Carin Olofssonovej (preteky s hromadným štartom v Turíne 2006) a Björna Ferryho (stíhacie preteky vo Vancouveri 2010).

Pre Öbergovú pred Pjongčangom bolo najlepším medzinárodným výsledkom na vrcholnom seniorskom fóre piate miesto z minulosezónnej stíhačky v nemeckom Ruhpoldingu a celkovo bola vo Svetovom pohári len trikrát v najlepšej desiatke, ani raz v aktuálnom súťažnom ročníku.

V Kórejskej republike na seba upozornila siedmou pozíciou v šprinte, umocnila to piatou priečkou v stíhacích pretekoch.

2-3-0 je bilancia Kuzminovej na olympijských hrách.

Nemka Dahlmeierová, majsterka sveta z vlaňajšieho Hochfilzenu, mala veľkú šancu zopakovať Domračevovej unikátnu zbierku v Soči s tromi zlatými. V areáli Alpensia triumfovala v šprinte i stíhacích pretekoch. A nevylučovalo sa, že pri jej forme sa naplno presadí aj na 15-kilometrovej trati.

V prvej streľbe minula piaty terč. Potom sa čakalo, ako dopadne pri ďalších výstreloch. Chybu neurobila a na ZOH si pripísala po dvoch zlatých bronz.

Vytrvalostné preteky boli vždy nevyspytateľné. V histórii sa bežali sedemkrát a sedem žien získalo zlato.

Na obhajobu titulu zo Soči tentoraz myslela Bieloruska Domračevová a bola by prvá, ktorej by sa to podarilo. Zlyhala však strelecky, v záverečnej položke dokonca trikrát minula terč a vo výsledkoch sa prepadla.

Najlepšie umiestnenia Slovákov na ZOH: 1. MIESTO: Anastasia Kuzminová (biatlon) - šprint na 7,5 km, Vancouver 2010

(biatlon) - šprint na 7,5 km, Vancouver 2010 Anastasia Kuzminová (biatlon) - šprint na 7,5 km, Soči 2014 2. MIESTO: Radoslav Židek (snoubording) - snoubordkros, Turín 2006

(snoubording) - snoubordkros, Turín 2006 Anastasia Kuzminová (biatlon) - stíhacie preteky na 10 km, Vancouver 2010

(biatlon) - stíhacie preteky na 10 km, Vancouver 2010 Anastasia Kuzminová (biatlon) - stíhacie preteky na 10 km, Pjongčang 2018

(biatlon) - stíhacie preteky na 10 km, Pjongčang 2018 Anastasia Kuzminová (biatlon) - vytrvalostné preteky na 15 km, Pjongčang 2018 3. MIESTO: Pavol Hurajt (biatlon) - preteky s hromadným štartom na 15 km, Vancouver 2010 4. MIESTO: Soňa Mihoková (biatlon) - šprint na 7,5 km, Nagano 1998

(biatlon) - šprint na 7,5 km, Nagano 1998 biatlonová štafeta žien na 4 x 7,5 km (Schwarzbacherová, Murínová, Kutlíková, Mihoková), Nagano 1998

(Schwarzbacherová, Murínová, Kutlíková, Mihoková), Nagano 1998 mužská hokejová reprezentácia Slovenska, Vancouver 2010 5. MIESTO: biatlonová štafeta žien na 4 x 7,5 km (Jašicová, Murínová, Pavkovčeková, Mihoková), Salt Lake City 2002

(Jašicová, Murínová, Pavkovčeková, Mihoková), Salt Lake City 2002 Marek Matiaško (biatlon) - vytrvalostné preteky na 20 km, Turín 2006

(biatlon) - vytrvalostné preteky na 20 km, Turín 2006 mužská hokejová reprezentácia Slovenska , Turín 2006

, Turín 2006 Pavol Hurajt (biatlon) - vytrvalostné preteky na 20 km, Vancouver 2010

(biatlon) - vytrvalostné preteky na 20 km, Vancouver 2010 Adam Žampa (zjazdové lyžovanie) - superkombinácia, Soči 2014

(zjazdové lyžovanie) - superkombinácia, Soči 2014 miešaná biatlonová štafeta 2 x 6 + 2 x 7,5 km (Gereková, Kuzminová, Hurajt, M. Kazár), Soči 2014

(Gereková, Kuzminová, Hurajt, M. Kazár), Soči 2014 Paulína Fialková (biatlon) - vytrvalostné preteky na 15 km, Pjongčang 2018 6. MIESTO: Martina Jašicová (biatlon) - vytrvalostné preteky na 15 km, Lillehammer 1994

(biatlon) - vytrvalostné preteky na 15 km, Lillehammer 1994 mužská hokejová reprezentácia Slovenska , Lillehammer 1994

, Lillehammer 1994 Anastasia Kuzminová (biatlon) - stíhacie preteky na 10 km, Soči 2014

(biatlon) - stíhacie preteky na 10 km, Soči 2014 Adam Žampa (zjazdové lyžovanie) - slalom, Soči 2014

