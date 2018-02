Zo Slovákov skončil najvyššie Kazár, zlato získal Johannes Thingnes Bö

Martin Fourcade útočil na ďalšie zlato, minul však posledné dva výstrely a skončil bez medaily.

15. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 15. feb 2018 o 15:52) SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



ZOH 2018 - Pjongčang:

Vytrvalostné preteky mužov na 20 km:

1. Johannes Thingnes Bö Nórsko 48:03,8 min 2 2. Jakov Fak Slovinsko + 5,5 s 0 3. Dominik Landertinger Rakúsko + 14,2 s 0 4. Sebastian Samuelsson Švédsko + 29,1 s 1 5. Martin Fourcade Francúzsko + 42,4 s 2 6. Benjamin Weger Švajčiarsko + 48,6 s 1 7. Michal Krčmář ČR + 1:15,5 min 1 8. Fredrik Lindström Švédsko + 1:22,1 min 1 9. Erik Lesser Nemecko + 1:27,3 min 1 10. Emil Hegle Svendsen Nórsko + 1:36,7 min 2 34. Matej Kazár SR + 3:48,6 min 2 84. Martin Otčenáš SR + 9:12,2 min 5 85. Michal Šima SR + 9:48,5 min 6 86. Tomáš Hasilla SR + 10:51,4 min 9

PJONGČANG. Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö zvíťazil vo štvrtkových vytrvalostných pretekoch mužov na 15 km na ZOH 2018 v Pjongčangu.

Napriek dvom trestným minútam triumfoval o 5,5 sekundy pred strelecky bezchybným Slovincom Jakovom Fakom.

Tretí s odstupom 14,2 sekundy bol Rakúšan Dominik Landertinger, ktorý takisto sklopil všetkých dvadsať terčíkov.

Kazár dúfa v preteky s hromadným štartom

Francúzsky líder Svetového pohára 2017/2018 Martin Fourcade dlho siahal po druhom zlate do svojej zbierky z areálu Alpensia k pondelňajšiemu zo stíhacích pretekov na 12,5 km, ale nezvládol posledné dve rany.

Napokon s mankom 42,4 sekundy obsadil piate miesto. Štvrtý s jedným zaváhaním bol Švéd Sebastian Samuelsson so stratou 29,1 sekundy.

Nemecký nečakaný hrdina nedeľňajších rýchlostných pretekov na 10 km Arnd Peiffer urobil tri chyby a s odstupom 2:25,8 minúty sa nezmestil do Top 20.

9 chýb na strelnici urobil vo vytrvalostných pretekoch Tomáš Hasilla.

Nikto zo slovenskej štvorice neskončil medzi najlepšou tridsiatkou, pričom jednoznačne najlepšie dopadol Matej Kazár. S dvomi chybami skončil na 34. mieste.

"Snažil som sa zastrieľať dobre, aj preto som bol na strelnici dlhší čas. Bilancia 0-1-1-0 je pekný výkon, no chcelo by to ešte jednu nulu," povedal Kazár pre RTVS.

"Boli to vypäté preteky. Na ležkách som cvakal, vietor sa menil. Po bežeckej stránke to pre mňa boli jedny z lepších pretekov."

"Som okolo 30. miesta, dúfam, že to bude stačiť na miestenku v pretekoch s hromadným štartom. Bude to tesné. Najlepšie sa mi v Pjongčangu bežalo počas šprintu, bolo z toho 22. miesto. Na trati sa už cítim celkom dobre. Verím, že príde nejaká nula, ak nie v mass-štarte, tak v štafetách," dodal Matej Kazár.

Traja Slováci na konci výsledkovej listiny

Vôbec sa nedarilo Martinovi Otčenášovi, Michalovi Šimovi a ani Tomášovi Hasillovi, ktorí skončili na posledných troch miestach výsledkovej listiny.

"Hneď na prvej ležke som síce vietor príliš necítil, ale všetky rany išli dolu a tri odfúknuté mi hneď pochovali preteky. Skúšal som na to bežecky zatlačiť a aj po jednej chybe v stoji sa to prípadnými nulami ešte dalo vytiahnuť vyššie, ale na druhej ležke prišli ďalšie tri trestné minúty," konštatoval Tomáš Hasilla.

“ Nebola to dobrá premiéra - ani na strelnici, ani po bežeckej stránke. Nešlo sa mi dobre. Bežalo sa mi ťažko, na strelnici to tiež nevyšlo, výsledok teda bol dosť zlý. „ Michal Šima, slovenský biatlonista

"Na trati som sa cítil dobre, ale v tejto sezóne sa strelecky trápim."

Svoj prvý štart na olympiáde absolvoval Šima, ktorý nahradil Šimona Bartka. "Nebola to dobrá premiéra - ani na strelnici, ani po bežeckej stránke. Nešlo sa mi dobre. Bežalo sa mi ťažko, na strelnici to tiež nevyšlo, výsledok teda bol dosť zlý," priznal.

"Pokyny od trénera? Mal som si dávať pozor na vietor, ktorý fúka raz tak a raz onak. Dnes boli na strelnici celkom dobré podmienky, no aj tak to nevyšlo."

"Na strelnici sa v tejto sezóne trápim. Treba niečo zmeniť, aby to v budúcnosti bolo lepšie. Štartovať na ZOH je motivácia. Nabral som nejaké nové skúsenosti a niečo som si z toho snáď zobral," uzavrel Michal Šima.

Bö má premiérovú olympijskú medailu

Dvadsaťštyriročný Johannes Thingnes Bö (jeho starší brat Tarjei bol vo štvrtok trinásty, pozn. red.) sa raduje zo svojej premiérovej olympijskej medaily.

“ Po zaváhaní na poslednej streľbe som si teda povedal, že moja šanca na stupne je preč. Keď z toho napokon bolo zlato, rozplakal som sa - stalo sa mi to vari druhý raz za desať rokov. „ Johannes Thingnes Bö

Zároveň sa zbavil akejsi kliatby druhých miest, vlani ich na majstrovstvách sveta v rakúskom Hochfilzene nazbieral štyri, z nich tri mimo štafiet.

Je trojnásobným majstrom sveta a v tomto súťažnom ročníku triumfoval v ôsmich pretekoch vo Svetovom pohári z pätnástich, ktoré už majú jednotlivci za sebou, vrátane individuálu 30. novembra vo švédskom Östersunde.

Do Pjongčangu pricestoval druhý muž priebežného celkového hodnotenia Svetového pohára s olympijským individuálnym maximom v podobe ôsmej priečky v pretekoch s hromadným štartom na 15 km v Soči 2014 (vo vytrvalostných pretekoch vtedy skončil na 11. mieste).

V Kórejskej republike sa mu do tohto dňa šokujúco nedarilo. Skončil 31. v šprinte a 21. pozícia v stíhačke mu zrejme zlepšila náladu len nepatrne.

Pred objektívmi fotografov pózujú traja najlepší z vytrvalostných pretekov - zľava strieborný Jakov Fak, zlatý Johannes Thingnes Bö a bronzový Dominik Landertinger. (zdroj: TASR/AP)

Nečakané zlato aj slzy

"Som na seba veľmi hrdý. Olympijský triumf je vrcholom snaženia pre každého športovca a môžete síce patriť k favoritom a tým najlepším vo svojom odvetví, ale ešte to neznamená garanciu akejkoľvek medaily. Dnes som mal to šťastie, podoprel som to veľmi dobrým výkonom. Po chybe na prvej položke som si pomyslel, že už nemôžem urobiť žiadnu ďalšiu, ak chcem bojovať o medaily. Po zaváhaní na poslednej streľbe som si teda povedal, že moja šanca na stupne je preč. Keď z toho napokon bolo zlato, rozplakal som sa - stalo sa mi to vari druhý raz za desať rokov. Prvýkrát to bolo po zisku titulu majstra sveta," citoval Johannesa Thingnesa Böa Olympijský informačný servis (OIS).



"Som veľmi spokojný a šťastný, ešte potrebuje určitý čas sám so sebou na strávenie emócií. Musím si zachovať profesionalitu, až potom oslavovať. Mal som za sebou dvoje nevydarené preteky a bolo pre mňa veľmi, veľmi ťažké takto sa vrátiť. Moje strelecké štatistiky v tejto sezóne boli dobré. Až do príchodu na olympijské hry. Mám problémy pri umelom osvetlení. Preferujem preteky za dňa, k tomu sa tu pridával vietor, bolo náročné zachovať si koncentráciu a prihlásiť sa o slovo," skonštatoval Fak.

"Som ohromne šťastný. Neboli to jednoduché preteky. Nemám práve najlepšiu bežeckú formu. Teší ma teda, že som to vykompenzoval čistou streľbou, je z toho bronz. Prvé dve súperenia mi nevyšli. Pred dneškom som si dal základný cieľ v podobe umiestnenia v Top 10, splnil som ho priam perfektne. Mal som vynikajúce lyže a vydarený deň," uviedol Landertinger.

"Som sklamaný a smutný. Nedokážem pomenovať príčinu toho zlyhania na poslednej streľbe. Po stíhačke som sa však necítil dobre, chýbala mi energia a nedokázal som sa dostatočne koncentrovať," vyhlásil Fourcade.

Online Zimná olympiáda 2018 (ZOH, biatlon): Vytrvalostné preteky, muži (Kazár, Otčenáš)