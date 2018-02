Fialková pokazila streľbu, slovenskú zmiešanú štafetu stiahli z pretekov

Triumfovali Francúzi pred Nórmi a Talianmi.

20. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 20. feb 2018 o 13:59) SME.sk, SITA a TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Biatlon - ZOH 2018 v Pjongčangu:

miešané štafety, žien na 2x6 a mužov na 2x7,5 km:

1. Francúzsko (Habertová, Bescondová, Desthieux, Fourcade) 1:08:34,3 (0 tr. okr.+4 dobíjania) 2. Nórsko (Olsbuová, Eckhoffová, J. T. Boe, Svendsen) +20,9 (1+11) 3. Taliansko (Vittozziová, Wiererová, Hofer,Windisch) 26,9 (0+7) 4. Nemecko 27,2 (1+7) 5. Bielorusko 55,5 (0+3) 20. Slovensko (P. FIALKOVÁ, KUZMINOVÁ, KAZÁR, OTČENÁŠ) nedobehlo - okruh

PJONGČANG. Slovenskí biatlonisti Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Matej Kazár a Martin Otčenáš nedokončili utorňajšie preteky štvorčlenných miešaných štafiet na 2x6 km a 2x7,5 km na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu v Kórejskej republike. Muži sa napokon ani nedostali do akcie.

Fialková na prvej položke trafila iba jednu ranu z ôsmich vrátane troch dobíjaní, musela na štyri trestné okruhy, po stoji pribudol ešte jeden a Kuzminovej úsek napokon bol pre tím SR už posledný.

Slovákov stiahli z trate po predstihnutí o jedno kolo.

Triumfovali francúzski biatlonisti Marie Dorinová-Habertová, Anais Bescondová, Simon Desthieux a Martin Fourcade.

Druhí skončili Nóri Marte Olsbuová, Tiril Eckhoffová, Johannes Thingnes Bö a Emil Hegle Svendsen a tretí boli Taliani Lisa Vittozziová, Dorothea Wiererová, Lukas Hofer a Dominik Windisch.

Dlho vedúci Nemci Vanessa Hinzová, Laura Dahlmeierová, Erik Lesser a Arnd Peiffer sa napokon museli uspokojiť so štvrtou priečkou.

Fialková: Neviem, čo sa stalo

"Vôbec neviem, čo sa stalo. Po nástrele som išla na prvú ´ležku´ s vedomím toho, že musím reagovať na vietor, ale vôbec mi to nepadalo. Pokazila som to celému tímu, musím sa všetkým ospravedlniť," s plačom vyhlásila P. Fialková vo vysielaní RTVS.

Dostala aj 2-minútovú penalizáciu za neodkrúženie všetkých trestných kôl, konkretizoval prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Tomáš Fusko.

Francúzsky tím oslavuje víťazstvo - Anais Bescondová (vľavo), Marie Dorin Hapertová (druhá zľava), Martin Fourcade (druhý sprava) a Simon Desthieux. (zdroj: TASR/AP)

"Keď najrýchlejší predbehnú niekoho o celé kolo, tak ho podľa pravidiel musia stiahnuť z trate a platí poradie, na ktorom sa štafeta v danom okamihu nachádzala. To bol aj náš prípad. Paulína Fialková neodkrúžila všetky štyri okruhy.

Nezvykne toľko krúžiť, zrejme si to nejako zle spočítala, a preto sme dostali dvojminútovú penalizáciu. Aj takýto je biatlon. Dnes sme smutní a sklamaní. Zatiaľ nemám detailnejšie informácie o tom, čo sa Paulíne prihodila na prvej streleckej položke ležmo."

Kuzminová: Musíme sa z toho poučiť

Prečítajte si tiež: Bolo správne, že Nasťa odišla na Slovensko, vraví Kuzminovej otec

Svoj pohľad na utorkové dianie na biatlonovom štadióne ponúkla aj trojnásobná medailistka z Pjongčangu Anastasia Kuzminová.

"Je mi ľúto situácie, ktorá dnes nastala. Všetci sme dúfali, že v miešanej štafete máme šancu uspieť. Neviem, čo sa stalo Paulíne, určite to bude potrebné zanalyzovať. Ja som odštartovala v normálnom tempe.

Nevedela som, ako to dopadne, aj keď som videla, že už nemáme veľkú nádej. Uvedomujem si, že sa nám to prihodilo na ZOH, ale taký je život i šport. Občas sa to stáva, musíme sa z toho poučiť."

Priebeh pretekov: Za najväčších favoritov sa v mínusovej teplote dva stupne medzi 20 tímami považovali obhajcovia zlata z Nórska, vlani na MS v Hochfilzene sa presadilo s titulom Nemecko. Na strelnici pod umelým osvetlením fúkalo večer typickým, aj keď o niečo slabším spôsobom. Pre Slovensko sa začal mix nečakane katastrofálne. P. Fialková (4+3, 1+3) len raz trafila terč a nepomohli jej ani tri dobíjania. Dostavil sa pocit bezradnosti, štyrikrát krúžila na trestnom okruhu a v podstate so stratou 2:19,1 na poslednej 20. priečke sa zmarila sebemenšia nádej na cennejšie umiestenie. Okrem nej ani jedna súperka nemusela na trestný okruh, najlepšie odstrieľali Talianky s Vittozziovou. Tesný náskok si udržala aj po streľbe stojmo, naopak s dvoma trestnými okruhmi sa musela zmieriť Švédka Brorssonová. Pohár horkosti vypila P. Fialková aj v 'stojke' s ďalším trestným okruhom (strata 5:33,3) a už hrozilo, že Slovensko po strate okruhu stiahnu rozhodcovia z trate. Na druhý úsek vyštartovala prvá Talianka Wiererová pred Nemkou Dahlmeierovou (+2,2) a Francúzkou Bescondovou, Kuzminová 20-ta (+5:49,8). Na trojičke najlepších sa veľa nezmenilo, ani na poslednom mieste Slovenska, keď aj Kuzminová (0+3 (0+1) sa na 'ležke' s tromi dobíjaniami dosť potrápila. Streľba stojmo skomplikovala boj o medailu Nórsku s trestným okruhom pre Eckhoffovú a nechala vyniknúť Dahlmeierovú, na odovzdávke už s náskokom 29,9 s pred Talianskom a 32,6 pred Bieloruskom. Do druhej mužskej časti pretekov už nevybehli so stratou okruhu Slováci, naposledy ich uvádzali na medzičase po štvrtej streľbe, keď Kuzminovej strata bola už 6:33,6 min. Po treťom úseku zásluhou Lessera zostal náskok Nemcov na čele 32,6 pred Talianskom, komplikácia však nastala po dvoch dobíjaniach Peiffera v záverečnom úseku na streľbe ležmo. Francúz M. Fourcade sa k nemu priblížil na 6,1 sekundy, v záverečnej streľbe stojmo mierili na terče paralelne, v súboji nervov zlyhal s trestným okruhom Peiffer a M. Fourcade si mohol užívať na čele náskok 34,3 sekundy pred Nórom Svendsenom, 49,9 pred Talianom Windischom, 50,3 pred Peifferom a poradie sa nezmenilo ani vo finiši. Francúz M. Fourcade sa po dvoch zlatých radoval so zástavou v ruke už z tretieho zlata v Pjongčangu, v kariére piateho. Do cieľa dobehlo 18 štafiet, so stratou jedného bežeckého okruhu skončila predčasne okrem Slovenska aj Litva.

Online Zimná olympiáda 2018 (ZOH, biatlon): Zmiešané štafety - mix (Kuzminová, Paulína Fialková, Kazár)