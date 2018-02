Myslivečková a Csölley postúpili do voľných tancov, prekonali svoje maximum

Kanaďania Tessa Virtueová a Scott Moir utvorili svetový rekord.

19. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 19. feb 2018 o 6:34) SME.sk, SITA, TASR

ZOH 2018 - Pjongčang:

Tanečné páry - po krátkom tanci:

1. Tessa Virtueová, Scott Moir Kanada 83,67 b 2. Gabriella Papadakisová, Guillaume Cizeron Francúzsko 81,93 b 3. Madison Hubbellová, Zachary Donohue USA 77,75 b 4. Maia Shibutaniová, Alex Shibutani USA 77,73 b 5. Anna Cappelliniová, Luca Lanotte Taliansko 76,57 b 6. Jekaterina Bobrovová, Dmitrij Soloviev OŠ z Ruska 75,47 b 7. Madison Chocková, Evan Bates USA 75,45 b 8. Kaitlyn Weaverová, Andrew Poje Kanada 74,33 b 19. Lucie Myslivečková, Lukáš Csölley SR 59,75 b

PJONGČANG. Slovenskí reprezentanti Lucie Myslivečková s Lukášom Csölleyom sa kvalifikovali do voľného tanca v súťaži krasokorčuliarov na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Dvadsaťosemročná česká rodáčka a o rok mladší Bratislavčan v pondelkovom krátkom tanci dostali za svoje vystúpenie 59,75 bodu, čo je ich nové osobné maximum.

Doterajším rekordom tohto tanečného páru na medzinárodných podujatiach pod hlavičkou Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) bolo 58,04 bodu z bratislavského Memoriálu Ondreja Nepelu v jeseni 2016, na národnom šampionáte v decembri 2016 dosiahli 59,65 bodu.

Dvojica pripravujúca sa v Taliansku prenikla do elitnej dvadsiatky spomedzi 24 párov z 19. miesta.

"Hneď po našej jazde sme si povedali, že je to dobré. Užili sme si to. Predviedli sme najlepší krátky tanec, čo bol náš cieľ. Druhý cieľ bol kvalifikovať sa do voľných jázd, čo sa nám rovnako podarilo. Sme šťastní," uviedla Myslivečková.

"Vo voľnom tanci si už konkrétny cieľ nedávame. Iba zajazdiť čo najlepšie. Dnes to bola naša najlepšia jazda, čo sme spolu, pocitovo určite. Mala som predtým problémy s ramenom, ktoré pred odchodom na tréning do Soulu opäť vyskočilo, tak sme ho zatejpovali. Mala by som si dať teraz pozor. Atmosféra olympiády? Je to tu pekné a veľmi príjemné," dodala.

"Chceli sme sa dostať do voľných jázd a to sme už splnili. Od majstrovstiev Európy sme sa snažili vylepšiť technickú stránku. Bez toho to, bohužiaľ, nejde. Tréneri boli veľmi spokojní, povedali, že v tomto momente to bolo maximum, čo sme mohli predviesť. Teraz sme sústredení len na súťaž, neskôr možno niekam pôjdeme a zažijeme aj niečo iné na olympiáde," doplnil Csölley.

V krátkom tanci triumfovali Kanaďania Tessa Virtueová so Scottom Moirom vo svetovom maxime 83,67 bodu. O necelé dva body za nimi zaostávajú Francúzi Gabriella Papadakisová s Guillaumom Cizeronom (81,93), tretí sú Američania Madison Hubbellová so Zacharym Donohuem.

