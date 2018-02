Slovensko má prvé zlato, Kuzminová vyhrala preteky s hromadným štartom

Hlas po pretekoch:

/zdroj: RTVS, TASR, SITA, OIS/

Anastasia Kuzminová, víťazka pretekov: "Neuveriteľné... Nešla som na štart s nejakými veľkými cieľmi. Po vytrvalostných pretekoch som pociťovala únavu. Zdalo sa mi, že bolo málo času na regeneráciu. Netušila som, že pôjdem takto kvalitne. Dnes mi nevyšiel nástrel, dosť som sa pri ňom natrápila. Počas súťaže som sa snažila kvalitne pracovať na strelnici. Dlhý zjazd a rovina mi umožnili pripraviť sa na každý výstrel a tie mi - až na ten posledný - vychádzali. Uvedomovala som si, že mám veľkú šancu dosiahnuť konečne štyri nuly. Trochu som sa toho zľakla, nevystrelila som včas a už sa to nedalo ovládnuť, vrátiť sa k terčíku. Napokon som ho netrafila. Súperky sa však zdržali na strelnici a ja som pochopila, že mám veľkú šancu. Opäť som mala vynikajúco pripravené bežky. Od úvodného kola som si išla svoje tempo, nechcela som dať súperkám šancu na nejaké riskantné manévre na zľadovatenej trati. Bojovala som na nej sama so sebou, v poslednom kole mi už dochádzali sily, mala som informácie, že sa Domračevová približuje. Som rada, že to napokon vyšlo na zlato. Za úspechmi je obrovský kus práce. Snažíme sa ju odviesť čo najlepšie a sem-tam cinkne aj zlatá."

Darja Domračevová, strieborná medailistka: "Tomuto úspechu som musela veľa obetovať a po tých predchádzajúcich výsledkoch v Pjongčangu si ho cením ešte viac. Vystavovala som sa priveľkému tlaku, hecovala som sa k maximu, ale čosi zatiaľ nefungovalo. Uvedomila som si, že dnešok je mojou poslednou šancou na individuálnu medailu, a som extrémne šťastná z jej zisku. Som profesionálka a viem, aké dôležité je prekonať zložité situácie a snažiť sa začať odznova."

Tiril Eckhoffová, bronzová medailistka: "Znamená to pre mňa veľmi veľa, lebo dosiaľ som mala naozaj nevydarenú sezónu. Dnes som zužitkovala poslednú šancu a som ohromne šťastná. Keď som preťala cieľovú čiaru na treťom mieste, bol to magický pocit, lebo som sa obávala Kaisy a ďalších súperiek za mnou."

Paulína Fialková, 21. v pretekoch: "Nie som spokojná, nevyšlo mi to podľa predstáv. Opäť bola veterná strelnica, už sa v tom nikto nevyzná. Nasťa je v tejto sezóne fenomenálna, určite jej to prajem a myslím si, že sa to aj dalo očakávať."

Tomáš Fusko, prezident Slovenského zväzu biatlonu: "Momentálne pocity sa ani nedajú opísať. Nasťa dnes nikomu nedala šancu. Od začiatku išla suverénne a čo dokázala, sa zapíše do histórie. Je to famózny výkon. Celý tím bol od začiatku na počudovanie pokojný. S blížiacim sa štartom sa začalo stupňovať napätie a neskôr sa dalo aj krájať, ale vyšlo to fantasticky. Posledná položka je veľmi náročná, na Nasťu to tiež doľahlo, ale mala už dostatočný náskok. Je to super reklama pre našu malú krajinu v podaní skvelého športovca a úžasného výkonu."

Anna Murínová, reprezentačná trénerka slovenských biatlonistiek: "Od Nasti sme tak trochu čakali, že ešte získa nejakú medailičku. Je zlatá, o to je to krajšie. Na strelnici sú to vždy nervy, pozeráte sa na terče a dúfate, aby padli. Nasťa išla od začiatku perfektne."