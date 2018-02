Andreas Žampa útočí na osobné maximum, do tridsiatky sa zmestil aj Adam

Andreas Žampa je po prvom kole obrovského slalomu na 18. a jeho brat Adam na 26. mieste.

18. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 18. feb 2018 o 4:53) SITA, TASR

ZOH 2018 - Pjongčang:

Obrovský slalom mužov - výsledky 1. kola:

1. Marcel Hirscher Rakúsko 1:08,27 s 2. Alexis Pinturault Francúzsko + 0,63 s 3. Leif Kristian Nestvold-Haugen Nórsko + 0,66 s 4. Riccardo Tonetti Taliansko + 0,75 s 5. Mathieu Faivre Francúzsko + 0,79 s 6. Thomas Fanara Francúzsko + 0,95 s 7. Matts Olsson Švédsko + 1,04 s 8. Victor Muffat-Jeandet Francúzsko + 1,17 s 9. Žan Kranjec Slovinsko + 1,25 s 10. Henrik Kristoffersen Nórsko + 1,31 s 18. Andreas Žampa SR + 2,34 s 26. Adam Žampa SR + 3,13 s 49. Matej Falat SR + 6,72 s

PJONGČANG. Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher dosiahol najrýchlejší čas v 1. kole nedeľňajšieho obrovského slalomu na ZOH 2018 v Pjongčangu.

Trať v Alpskom centre Jangpchjong zvládol za 1:08,27 minúty.

Na druhom mieste figuroval Francúz Alexis Pinturault (+0,63 sekundy) a na treťom Nór Leif Kristian Nestvold-Haugen (+0,66 sekundy).

Dvaja Slováci v tridsiatke

Z bratskej dvojice Žampovcov skončil vyššie Andreas (+2,34 sekundy). Po prvej jazde je osemnásty a útočí na svoj životný výsledok. Jeho maximom je práve osemnáste miesto z obrovského slalomu z januárového Adelbodenu.

Adam Žampa sa takisto zmestil do prvej tridsiatky. Klasifikovali ho na 26. priečke (+3,13 sekundy), takže do druhého kola vyrazí ako piaty.

Matej Falat figuruje na 49. mieste (+ 6,72 s).

"Riskoval som, ale kde bolo treba rozmýšľať, som rozmýšľal. Aj keď tam boli drobné chybičky, myslím si, že osemnáste miesto je v pohode," uviedol Andreas Žampa pre agentúru SITA.

"Celkové umiestnenie bude záležať aj na tom, ako sa ostatní vyrovnajú s tým, že toto je olympijský obrák a nie obyčajné preteky v sezóne. Do druhého kola som odhodlaný ísť úplne naplno, ale nie bezhlavo. Uvidíme, čo z toho nakoniec bude. Prvé kolo sa mi však páčilo. Je to strmší kopec ako pred štyrmi rokmi na olympiáde v Soči - a to mi vyhovuje."

Andreas pomohol bratovi

Jeho o tri roky starší brat Adam (štartovné číslo 33) nepredviedol jazdu bez chýb. "Je to najmä brutálne rýchly obrák," priznal pre agentúru SITA.

"Hore som urobil chybu, po nej som išiel dobre, ale na strmine som to pred hrbmi až veľmi pridržal. I tak som tam nadskočil a nevzal som sebou takú rýchlosť do spodnej roviny, ako som chcel," opísal svoju jazdu.

Všeobecne vyslovil spokojnosť, hoci trať nebola až taká ľadová, ako by si to ideálne predstavoval. Organizátori nestihli urobiť injektáž po ženskom slalome, ktorý sa jazdil na rovnakom svahu.

"Vyšlo to, som v najlepšej tridsiatke, treba to využiť. Som veľmi rád, že Andy aj ja sme prvýkrát obaja medzi tridsiatimi najlepšími. Brat mi dal dobrý report pred jazdou, ešte sme to stihli pred mojím štartom. Verím, že sa potiahneme v druhom kole a pôjdeme na maximum od štartu až do cieľa," dodal Adam.

Obhajcovi prvé kolo nevyšlo

20. miesto patrí po prvom kole obhajcovi zlata zo Soči Tedovi Ligetymu.

Na lídra Marcela Hirschera stráca 2,44 s

Dvadsaťosemročný Hirscher sa postavil na štart ako piaty, predviedol výbornú jazdu a dovtedy prvému Pinturaultovi nadelil 63 stotín. Nikto z ďalších pretekárov už jeho čas nedokázal ohroziť.

Hirscher si tak pred druhým kolom vytvoril výbornú pozíciu na zisk druhého zlata na olympiáde v Pjongčangu. Na konte má už triumf v alpskej kombinácii.

Smolu v prvom kole mal ďalší Rakúšan Manuel Feller, ktorý mieril do prvej trojky, no v závere spadol, minul poslednú bránku a diskvalifikovali ho.

Úvodné kolo sa nevydarilo obhajcovi zlata zo Soči Tedovi Ligetymu. Americký pretekár figuroval až na dvadsiatom mieste s mankom 2,44 sekundy.

Obhajcovi trofeje Tedovi Ligetymu jazda nevyšla. (zdroj: TASR/AP)

