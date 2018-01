Slovan robí nákupy, ktoré nemajú u nás obdobu. Uspeje v Európe?

Víkendový zájazd na FC Barcelona za skvelých 350€ >

BRATISLAVA. Slovan na svojej internetovej stránke v úvode roka informoval o prestupovej bombe, ktorá nemá u nás obdobu.

„Hráč takýchto parametrov prichádza na Slovensko prvýkrát v histórii,“ tešil sa z prestupu šéf Slovana Ivan Kmotrík mladší.

Čo sa v článku ešte dozviete? Ako sa v Slovane darilo najdrahším hráčom? Prečo Žilina nekupuje hráčov za milión eur? Porovnanie Slovana s českými klubmi Akú povesť mal Šporar v Európe ? Koľko zaňho zaplatil Bazilej? Ktorý Slovinec pripomína Weissa a prečo?

Najslávnejší slovenský klub vykúpil z FC Bazilej dvadsaťtriročného hrotového útočníka Andraža Šporara.

„Spĺňa vysoké európske kritériá a je stabilnou súčasťou slovinskej reprezentácie. Prichádza opäť nadštandardná kvalita na úrovni vyspelých európskych líg,“ dodal Kmotrík.

V médiách z oboch strán kolovala suma okolo dvoch miliónov eur, čo by bol absolútny rekord v dejinách ligy.

„Tento prestup ukazuje naše smerovanie v prestupovej politike, ktoré sme začali raziť v letnom prestupovom období príchodom kvality ako Rabiu, Holman či Božikov,“ vysvetľoval Kmotrík.

Podľa slovinského servera sportklub.si by mal mať Šporar aj rekordný plat okolo 60-tisíc eur mesačne, zmluvu podpísal do leta 2022. Nebolo to prvýkrát, čo sa Slovan pochválil, že investoval za hráča rekordnú sumu.

V septembri 2011 prišiel na hosťovanie zo slávneho FC Sao Paulo s možnosťou trvalého prestupu Brazílčan José Zé Vitor.

„Je to prísľub do budúcnosti. Zé Vitor je iný hráč, na akých sme zvyknutí zo Slovenska. Veľmi sa naňho teším,“ povedal Vladimír Weiss, v tom čase tréner Slovana.

Na slovenské pomery nevídaná suma

„Zé Vitor je určite najdrahší hráč v histórii slovenského futbalu. Aj týmto smerom sa musí Slovan uberať, keď chce mať nejakú víziu do budúcnosti. Musí kupovať aj drahých, kvalitných a perspektívnych futbalistov, ktorí sú iní ako slovenskí hráči,“ dodal Weiss.

Realita?