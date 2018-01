Real zažil fiasko. Prepáčte, fanúšikovia, je to moja vina, priznal Zidane

Nepoviem, že je to hanba, lebo by to bola neúcta voči súperovi. Ale zlyhali sme, vravel kapitán Realu Sergio Ramos.

25. jan 2018 o 6:00 Pavol Spál

Zlá forma Realu Madrid pokračuje.(Zdroj: SITA/AP)

Tabuľka Z V R P Skóre Body 1. BARCELONA 20 17 3 0 57:9 54 2. ATLETICO MADRID 20 12 7 1 29:9 43 3. VALENCIA 20 12 4 4 41:21 40 4. REAL MADRID 19 10 5 4 39:18 35 5. VILLARREAL 20 10 4 6 28:22 34 6. SEVILLA 20 10 2 8 26:28 32 7. CELTA VIGO 20 8 4 8 35:28 28 8. EIBAR 20 8 4 8 25:32 28 9. GETAFE 20 7 6 7 25:20 27 10. GIRONA 20 7 6 7 29:29 27 11. BETIS 20 8 3 9 33:41 27 12. ATHLETIC CLUB 20 6 8 6 23:22 26 13. LEGANES 19 7 4 8 17:19 25 14. ESPANYOL 20 6 6 8 16:25 24 15. REAL SOCIEDAD 20 6 5 9 34:36 23 16. ALAVES 20 6 1 13 16:29 19 17. LEVANTE 20 3 9 8 16:28 18 18. DEPORTIVO LA CORUNA 20 4 4 12 22:44 16 19. LAS PALMAS 20 4 2 14 16:47 14 20. MALAGA 20 3 3 14 14:34 12 celá tabuľka >>