Finálová dvojica je kompletná. Žiadne emócie, nič ma nezaujíma, vraví Halepová

Bude to zároveň priamy súboj o post svetovej jednotky.

25. jan 2018 o 6:18 (aktualizované 25. jan 2018 o 13:04) Andrej Bučko, Melbourne

MELBOURNE. Večné finalistky a v minulosti trémistky sa dostali na prvé dve miesta tenisovej hitparády a teraz budú bojovať o svoju prvú grandslamovú trofej.

Čaká ich dráma v dvoch alebo troch dejstvách pod otvoreným nebom pri predpokladanej teplote 35 stupňov s hľadiskom pre 15-tisíc divákov (bude sa hrať v sobotu o 9.00 SEČ).

Svetová jednotka

Ženy - dvojhra - semifinále: Caroline Wozniacka (2-Dán.) - Elise Mertensová (Bel.) 6:3, 7:6 (2) Simona Halepová (1-Rum.) - Angelique Kerberová (21-Nem.) 6:3, 4:6, 9:7

Do finále ženskej dvojhry na Australian Open postúpili Rumunka Simona Halepová a Dánka Caroline Wozniacka.

Víťazka získa okrem trofeje aj 2000 bodov do rebríčka a štyri milióny austrálskych dolárov. A ako bonus sa dostane aj na čelo svetového rebríčka.

Wozniacka bola v semifinále jasnou favoritkou a zdolala Belgičanku Elise Mertensovú 6:3, 7:6.

Dánka mala na Australian Open pred siedmimi rokmi v semifinále mečbal proti Číňanke Na Li za stavu 6:3 a 5:4.

Teraz podávala na víťazstvo proti Mertensovej za stavu 6:3, 5:3 a 40:15. Šancu však nevyužila, zrazu prehrávala 5:6 a odvracala setbaly Belgičanky. Napokon v tajbrejku vyhrala a je v treťom grandslamovom finále. Prvom v Austrálii.

Wozniacka: Vydržala som

Premožiteľka Magdalény Rybárikovej, dcéra poľského futbalistu Piotra Wozniackeho a vlajkonosička dánskej výpravy na olympiáde 2016 v Riu de Janeiro, sa vraj zmenila.

"Teraz som to bola ja, kto otočil strašidelný stav. Proti Jane Fettovej z Chorvátska som prehrávala v treťom sete 1:5 a 15:40 a už som sa videla v lietadle. Vydržala som však a teším sa na finále," reagovala Wozniacka.

"Vo finále som bola dvakrát na US Open a nemala som šancu - ani proti Kim Clijstersovej, ani proti Serene Williamsovej. Teraz ju cítim. Veľa ľudí mi neverilo. Z prvého miesta v rebríčku v roku 2010 som potom padla až do tretej desiatky, ale nikdy som neprestala veriť, že sa môžem vrátiť. Tie chvíle stoja za to," dodala Dánka.

Obe čelili mečbalom

Halepová odohrala proti Nemke Angelique Kerberovej podľa mnohých predčasné finále. Bolo to napínavé atraktívne predstavenie, najmä v treťom sete.

Obe mali niekoľko mečbalov (Halepová päť, Kerberová dva). Bilancia ich vzájomných zápasov pred stretnutím bola 4:4, ale Rumunka začala istejšie a presvedčivejšie. Viedla 5:0, prvý set vyhrala 6:3 a v druhom viedla 3:1 a 40:30.

Nemka však ožila, vyrovnala, ale v poslednom sete znovu prehrávala 3:5. Zasa otočila na 6:5 a 40:15, no nepremenila dva mečbaly. Potom už nevládala.

Do finále sa tak dostali hráčky, ktoré počas turnaja čelili mečbalom, čo je prvý raz v dejinách Australian Open. Halepovú vystrašila už v treťom kole Lauren Davisová a Rumunka vtedy vyhrala až 15:13 v rozhodujúcom sete, keď tiež odvrátila tri mečbaly. Dokonca všetky za sebou.

Halepová: Nič ma nezaujíma

Halepová postúpila do svojho tretieho grandslamového finále (dvakrát v ňom prehrala na Roland Garros).

"Žiadne emócie, nič ma nezaujíma, len som šťastná z postupu. Trápim sa, hrám celé hodiny. Druhý raz na turnaji som už bola na ceste domov. Som vyčerpaná, ale som prvou Rumunkou vo finále v Melbourne," vravela..

"Titul by bol oveľa väčší úspech než post jednotky, pre mňa má väčšiu hodnotu. S Wozniackou zatiaľ prehrávam vo vzájomných zápasoch 2:4. Je motivovaná a viac oddýchnutá. Bude to ťažké finále," dodala Halepová.

Vyrovnaný ženský tenis

"Od prvého setu som cítila ťažobu v nohách a do toho prišiel taký nástup súperky, že som za trinásť minút prehrávala 0:5," reagovala zdolaná Kerberová.

"Telo bolelo, ale srdce chcelo hrať a nechala som na dvorci všetko, čo vo mne bolo. V každom sete som ju naháňala a doťahovala. To ma stálo veľa síl. Simona vždy v dôležitých chvíľach pritvrdila, nenechala ma vydýchnuť," opisovala Nemka.

"Som však spokojná. Sezónu som začala na 21. mieste rebríčka, no vyhrala som titul v Sydney, dostala som sa do semifinále na Australian Open a vraciam sa do desiatky. To je pozitívny úvod sezóny. Ženský tenis je dnes vyrovnaný ženský a nikto nemá vopred nič zaručené,“ dodala Kerberová.