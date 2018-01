Velez-Zuzulová bude vlajkonosičkou slovenskej výpravy na ZOH

Ponuka prišla od prezidenta Slovenského olympijského výboru Antona Siekela.

25. jan 2018 o 11:21 SITA

BRATISLAVA. Zjazdová lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová ponesie slovenskú vlajku na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier 2018 v juhokórejskom Pjongčangu 9. februára 2018.

Ponuka byť vlajkonosička prišla od prezidenta Slovenského olympijského výboru Antona Siekela, Velez-Zuzulová sa o nej dozvedela prostredníctvom svojho otca Timoteja Zuzulu.

Skúsená slalomárka pre denník Šport a neskôr aj pre agentúru SITA potvrdila, že dostala túto ponuku a s radosťou ju aj prijala.

"Taká ponuka sa neodmieta. Ani som nerozmýšľala, či to vezmem alebo nie. Odpoveď bola jasné áno. Je to veľká česť pre športovca niesť vlajku svojej krajiny na olympijských hrách, ktorá sa neujde každému. To si veľmi dobre uvedomujem," uviedla Veronika Velez-Zuzulová.

Velez-Zuzulová (33) počas štyroch mesiacov usilovnej pooperačnej rehabilitácie robila všetko preto, aby bola stopercentne pripravená na olympijský slalom v Pjongčangu.

Bude to zároveň pre ňu vyvrcholenie kariéry, lebo po tejto sezóne sa už nechystá s lyžovaním pokračovať na vrcholnej úrovni. "Na rozhodnutí skončiť po tejto sezóne sa už nič nezmení," prezradila Velez-Zuzulová.