Prázdnotu po tenise vypĺňa psychológia, vraví Suková

Bývalá tenistka hovorí pre SME aj o tom, ako nečakane zastavila nevídanú sériu Navrátilovej.

25. jan 2018 o 18:20 Andrej Bučko, Melbourne

Rozhovor pre denník SME: Bývalá svetová tenisová štvorka a svetová jednotka vo štvorhre HELENA SUKOVÁ sa objavila v Austrálii po 19 rokoch a v Melbourne ju predstavili ako novú členku Siene slávy svetového tenisu vedno s bývalým nemeckým hráčom Michaelom Stichom. Získala desať grandslamových titulov vo štvorhre, dve deblové olympijské striebra, štyrikrát Pohár federácie v tíme Československa. Vyhrala aj premiérový ročník Hopmanovho pohára v roku 1989 po boku Slováka Miloslava Mečířa.

Ako ste prijali správu, že vás zaradili do siene slávy?

"Je to veľká česť, vážim si to. Je to poďakovanie a pocta aj pre celú moju rodinu a československý tenis. Vyrastala som v Československu a bez pomoci a podpory širšieho okolia by som tie úspechy nedosiahla."

Čomu ste sa venovali po skončení kariéry?

"Od roku 1999 som predsedníčkou znovuzaloženého International Lawn Tennis Clubu v Česku. Pracovala som do roku 2008 v predsedníctve Českého klubu olympionikov, a teraz som aj v predsedníctve Českého klubu fair play. Doštudovala som odbor psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2010 pracujem v centre duševnej pohody Modrá lagúna."

Ako ste sa dostali k psychológii?

"Náhodou. Dva roky som si užívala, že nemusím nič robiť. Môj otec mi po skončení kariéry poradil, aby som šla ešte študovať a zapojila sa do každodenného života. Tak som sa najskôr na to dala zo zvedavosti, ale potom ma prax a práca v liečebni s výbornou spätnou väzbou od pacientov tak nadchli, že som si to obľúbila. Mojimi klientmi sú aj športovci a tenisti, ale tvoria asi iba 20 percent. Zvyšok sú bežní ľudia, ktorí potrebujú pomoc."

V čom spočíva vaša práca?

"Žijeme v uponáhľaných časoch. Návrat pohody a zlepšenie stavu pacientov po rozhovoroch so mnou mi naznačili, že asi niečo robím dobre, a tak je to dnes priam môj koníček. Nerobím to však denne, v ordinácii som tak raz-dvakrát do týždňa, niekedy prijímam klientov aj doma. Takže je to príjemné spojenie záľuby s užitočnou prácou. Našla som nový hnací motor, zmysel života.