Országh ide na olympiádu. Niekto urobí chybu, iní ju musia napraviť, tvrdí Šatan

Prestupový termín v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži bude napokon len do 31. januára.

25. jan 2018 o 12:01 (aktualizované 25. jan 2018 o 12:27) Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Tréner Vladimír Országh napokon pôjde na olympiádu v pozícii asistenta hlavného kouča Craiga Ramsayho.

Országh, ktorý je zároveň trénerom Banskej Bystrice, dostal najskôr od klubu zákaz odísť na olympiádu, keďže by tímu chýbal až v siedmich zápasoch.

Situáciu začal riešiť aj šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. Obvolal všetky tipsportligové kluby a získal od nich súhlas na preloženie niekoľkých kôl počas olympiády na iný termín.

Tri kolá sa presunú

„Tri hracie kolá sa počas olympiády presunú. Verím, že to umožní reprezentácii naplno sa pripraviť a realizovať svoje plány v zložení, aké si generálny manažér predstavuje,“ reagoval Richard Lintner, šéf spoločnosti Pro-Hokej, ktorá riadi Tipsport ligu.

Ligové kluby ešte pred sezónou odsúhlasili, že súťaž sa počas olympiády nepreruší.

„Prerušenie sezóny v najlepších hokejových týždňoch by bol preto príliš veľký zásah do kalendára. Na to by v prvom rade doplatili fanúšikovia, lebo by sa zápasy hrali počas pracovných dní, keď sú najviac zaneprázdnení,“ reagoval Lintner nedávno pre SME.

Viacerí tréneri a bývalí i súčasní hokejisti však tomuto kroku nerozumeli, keďže počas olympiády sa preruší KHL, švédska, fínska, nemecká, švajčiarska i česká hokejová súťaž.

„Nie je to šťastné riešenie najmä teraz, keď vieme, že minimálne tretina mužstva bude z našej súťaže,“ vravel veterán Michal Handzuš.

Mohli sme byť predvídavejší

Aj vďaka nemu sa situácia napokon upokojila. Handzuš má počas olympiády zastúpiť Országha na striedačke Banskej Bystrice. Odloží pre to aj plánovanú operáciu ruky.

Spolu s ním dočasne povedie mužstvo aj banskobystrický asistent Rasťo Palov a tréner tamojšej juniorky Norbert Javorčík.

„V mene slovenských hokejových fanúšikov sa chcem poďakovať výkonnému výboru, klubom i Pro-Hokeju, že urobili rozhodnutie, ktoré je v prospech slovenského hokeja,“ uviedol generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.

V slovenskom hokeji zvíťazil zdravý rozum. (zdroj: TASR)

„Niektoré veci sa mohli riešiť predvídavejšie a menej pred zrakmi verejnosti. Je to však ako v zápase - keď niekto urobí chybu, iní ju musia napraviť,“ dodal Šatan.

Na olympiádu ide zo slovenskej súťaže napokon desať hokejistov – traja z Banskej Bystrice, dvaja z Košíc, Nitry, Trenčína a jeden z Liptovského Mikuláša.