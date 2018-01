Slovensko získalo ďalšie miestenky na ZOH, Stromková na ne definitívne nepôjde

Počet slovenských športovcov na ZOH sa ustáli na čísle 56.

25. jan 2018 o 13:46 (aktualizované 25. jan 2018 o 15:32) TASR, SITA

BRATISLAVA. Slovenská akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková bude definitívne absentovať na februárových zimných olympijských hrách v Pjongčangu. Vo štvrtok o tom informovala zástupcov Slovenského olympijského výboru (SOV).

"Môj zdravotný stav mi to nedovoľuje. Po nedávnej operácii by som potrebovala ešte trochu viac rozhýbať operované rameno, pretože stále to nedokážem dostať do uhlov, do akých by som potrebovala," povedala nedávno Stromková pre agentúru SITA.

Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) pridelila Slovensku ďalšie tri olympijské miestenky na ZOH 2018 a cestu do Pjongčangu tak majú otvorenú aj zjazdári Barbara Kantorová s Matejom Falatom.

Okrem nich je jedna miestenka pre slovenské akrobatické lyžovanie, pri absencii Stromkovej tak bude v hre iné meno.

Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského olympijského výboru olympic.sk.

Schválenie troch mien Slovenskou lyžiarskou federáciou a následne Valným zhromaždením SOV je otázkou nasledujúcich hodín. Počet slovenských športovcov na ZOH v Pjongčangu by sa teda nakoniec zrejme definitívne ustálil na čísle 56.

"Dnes nám prišlo oficiálne vyjadrenie z Medzinárodnej lyžiarskej federácie o tom, že nám pridelili miestenku pre akrobatické lyžovanie, pre slopestyle a dve ďalšie miestenky pre alpské lyžovanie. Toto všetko sme dostali v tzv. procese relokácie. Teraz je na rade národný športový zväz, ktorý nám oficiálne potvrdí mená, ktoré obsadia tieto miestenky," objasnil pre olympic.sk športový riaditeľ SOV Roman Buček, ktorý povedie slovenskú výpravu na ZOH.