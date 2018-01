Ako Tóthovi oznámili omilostenie? Oficiálna správa mala len dve vety

Olympijský víťaz MATEJ TÓTH po očistení svojho mena spod podozrení z dopingu vraví, že treba vylepšiť systém pri obhajobe športovcov.

25. jan 2018 o 16:41 Miloslav Šebela

Po úspešnej obhajobe proti podozreniam z dopingu vás čaká v nedeľu na halových majstrovstvách Slovenska súťažný návrat. Tešíte sa?

„Teším, aj keď to neberiem ako vážne preteky. Ani moje očakávania nie sú súťažné, ale štartové číslo na hrudi vždy vzbudí pretekárske emócie a motiváciu podať čo najlepší výkon. Aj keď reálne viem zhodnotiť, že nejaký super výkon to nebude, ani sa nebudem biť o prvé miesto. Idem si to užiť. Cítim sa dobre, zdravotne ma nič neobmedzuje, príprava ide o niečo lepšie, ako sme si s trénerom mysleli.“

V minulom roku ste nemohli súťažiť. Máte teraz väčšiu motiváciu a chuť?

„V posledných dvoch rokoch bolo štartov menej, tento rok by ich malo byť viac. Už teraz ich mám v pláne šesť a väčšinou sú to domáce podujatia. Nie som si ešte istý, ako sa dokážem pripraviť na svetovú konkurenciu. Všetku koncentráciu venujem na vrcholné podujatia.“

Kde vás fanúšikovia uvidia?

„V nedeľu ma čakajú halové majstrovstvá Slovenska v Bratislave. Potom sa veľmi teším na obľúbenú Dudinskú päťdesiatku 24. marca. Plánujem ísť aj dvadsiatku na majstrovstvách Slovenska v Borskom Mikuláši 26. mája. Vynechávam svetový pohár a potom ma čakajú ešte kratšie štarty, možno na mítingu P - T - S. Zvyšok budeme operatívne riešiť. Základom budú Dudince, Borský Mikuláš a majstrovstvá Európy v Berlíne.“

Aký najdlhší tréning ste absolvovali od návratu?

„Štyridsať kilometrov. Ale dopracoval som sa k tomu postupne zo šiestich kilometrov. Prekvapilo ma, ako rýchlo to šlo. Január mi vyšiel výborne a tá štyridsiatka ma prekvapila. Bola ľahučká. Veľmi rýchlo mi to ušlo. Myslím, že je to na dobrej ceste.“

Je to veľké zadosťučinenie, že sa vám podarilo očistiť svoje meno?

„Je to dôležitý pocit. Uznali, že pravda je na mojej strane. Nemusím už nikomu nič odkazovať.“

Ako zdôvodnili funkcionári z Medzinárodnej atletickej federácie svoje rozhodnutie zbaviť vás podozrení z dopingu?