Favoriti na medaily aj šance na prekvapenie. Títo športovci budú reprezentovať Slovensko na ZOH

Slovensko bude reprezentovať 56 športovcov.

26. jan 2018 o 11:16 (aktualizované 26. jan 2018 o 12:18) TASR

BRATISLAVA. Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru (SOV) schválilo na svojom piatkovom zasadnutí v Bratislave výpravu pre ZOH 2018 v Pjongčangu.

Slovensko na nej bude reprezentovať 56 športovcov.

Pozitívny výsledok

Do nominácie výpravy, ktorú povedie športový riaditeľ SOV Roman Buček, na poslednú chvíľu v deň rokovania na základe pridelenia ďalšej miestenky od Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) pribudol do návrhov bežec na lyžiach Miroslav Šulek.

Prečítajte si tiež: Országh ide na olympiádu. Niekto urobí chybu, iní ju musia napraviť, tvrdí Šatan

Okrem športovcov je vo výprave 65-členný sprievod, v Pjongčangu bude SR reprezentovať výprava so 121 členmi.

Medzi poslednými odovzdali zoznam výpravy hokejisti, Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) ešte vo štvrtok riešil situáciu ohľadne uvoľnenia Vladimíra Országha jeho zamestnávateľom HC 05 Banská Bystrica.

"Nepovedal by som, že nám to narobilo problém. Športový život prináša aj takéto situácie. Vtedy je potrebné si sadnúť a odkomunikovať všetky veci.

Toto bola jedna z nich a takých ešte bude dosť. Ale dôležitý je konečný výsledok a ten je pozitívny pre šport a pre slovenský hokej zvlášť. Takže sa teším," povedal pre TASR prezident SOV Anton Siekel.

Nomináciu si zaslúžia

Medzi 56 menami bude mať slovenská výprava niekoľko medailových nádejí, prezidenta SOV poteší každý, kto sa pobije o čo najlepšie umiestnenie.

Valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru (SOV). (zdroj: TASR)

"Sú tam všetci, ktorí si nomináciu zaslúžili. Splniť jej kritériá nie je jednoduché. Už len kvalifikovať sa na ZOH je veľmi náročné a ja to vnímam ako veľký úspech pre slovenský šport. SOV je tu na to, aby pripravil týmto športovcom dobré podmienky.

Nie je naša zásluha, že sa na ZOH kvalifikovali, my im akurát musíme pripraviť všetko pre to, aby im nič nechýbalo. Potom sa zmeníme na fanúšikov a budeme im držať palce a tešiť sa z každého úspechu. Je to veľký záväzok, ktorý majú na pleciach.

Sú tu tréneri, rodičia, kluby a na konci tejto pyramídy je Slovensko. Je teraz na nich, aby ukázali, že energia ktorú dostali, bola k niečomu dobrá.

Poteší ma každý úspech, ale nebudem sklamaný, ak uvidím, že bojovali a dosiahli svoje osobné rekordy. Fanúšik ocení aj to, keď uvidí pozitívnu energiu od všetkých reprezentantov," dodal Siekel.

Nominácia športovcov SR na ZOH 2018:

BIATLON:

Matej Kazár, Tomáš Hasilla, Martin Otčenáš, Michal Šíma, Šimon Bartko, Anastasia Kuzminová, Paulína Fialková, Alžbeta Majdišová, Ivona Fialková, Terézia Poliaková

KRASOKORČUĽOVANIE:

Lukáš Csölley, Lucie Myslivečková, Nicole Rajičová

ALPSKÉ LYŽOVANIE:

Petra Vlhová, Veronika Velez-Zuzulová, Soňa Moravčíková, Barbara Kantorová, Adam Žampa, Andreas Žampa, Matej Falat

BEŽECKÉ LYŽOVANIE:

Peter Mlynár, Andrej Segeč, Alena Procházková, Barbora Klementová, Miroslav Šulek

SNOUBORDING:

Klaudia Medlová

ĽADOVÝ HOKEJ:

Ján Laco, Branislav Konrád, Patrik Rybár, Ivan Baranka, Michal Čajkovský, Dominik Graňák, Marek Ďaloga, Tomáš Starosta, Juraj Valach, Peter Čerešňák, Juraj Mikuš, Martin Bakoš, Miloš Bubela, Marcel Haščák, Lukáš Cingeľ, Tomáš Marcinko, Patrik Lamper, Ladislav Nagy, Tomáš Surový, Andrej Kudrna, Peter Ölvecký, Michal Krištof, Matej Paulovič, Matúš Sukeľ, Marek Hovorka

SÁNKOVANIE:

Jozef Ninis, Jakub Šimoňák, Marek Solčanský, Karol Stuchlák, Katarína Šimoňáková