Vlhová v kombinácii neštartovala, Kantorová získala prvé body v sezóne

Víťazkou pretekov sa stala Wendy Holdenerová.

26. jan 2018 o 13:58 (aktualizované 26. jan 2018 o 15:35) SME.sk, TASR

Svetový pohár 2017/2018 v alpskom lyžovaní:

Alpská kombinácia žien (super G + slalomové kolo):

1. Wendy Holdenerová Švajčiarsko 2:01,18 min 2. Marta Bassinová Taliansko +1,55 s 3. Ana Buciková Slovinsko +1,56 4. Lindsey Vonnová USA +1,88 5. Ramona Siebenhoferová Rakúsko +2,00 6. Nevena Ignjatovičová Srbsko +2,06 28. Barbara Kantorová SR +9,06

LENZERHEIDE. Švajčiarska lyžiarka Wendy Holdenerová zvíťazila v piatkovej alpskej kombinácii Svetového pohára v domácom Lenzerheide.

Po prvej časti kombinácie super-G bola štvrtá so stratou 0,71 sekundy na líderku Lindsay Vonnovú z USA, v slalome ale majsterka sveta zajazdila druhý najrýchlejší čas a to ju dostalo na najvyšší stupeň.

Tri body do Svetového pohára za 28. miesto si zapísala Slovenka Barbara Kantorová. Po super-G bola so stratou 4,94 sekundy až na 37. priečke, ale fakt, že slalomovú časť nedokončilo deväť žien, ju katapultoval do elitnej tridsiatky. Na víťazku stratila vyše deväť sekúnd.

Prečítajte si tiež: Vlhová živí piatich ľudí. Je pod väčším tlakom ako Shiffrinová, tvrdí tréner

Sú to pre ňu prvé body do Svetového pohára v aktuálnej sezóne.

Jej krajanka Petra Vlhová, ktorá dávnejšie avizovala, že v kombinácii sa chce predstaviť na olympiáde v Pjongčangu, preteky vynechala. Zaujímavosťou je, že na ZOH absolvuje premiéru v tejto disciplíne.

Pre Holdenerovú to bolo druhé víťazstvo vo Svetovom pohári v kombinácii. Celkovo tretie, v roku 2016 vyhrala aj paralelný slalom v Štokholme. Druhá skončila s výraznou stratou 1,55 sekundy Talianka Marta Bassinová, tretiu priečku získala Slovinka Anna Buciková (+1,56).

Vonnová, ktorá mala pred slalomovou časťou náskok šiestich desatín na Talianku Federicu Brignoneovú, skončila napokon štvrtá (+1,88). Brignoneová slalom nedokončila.

Holdenerová sa dostala v priebežnom poradí Svetového pohára na druhé miesto so 686 bodmi. Suverénnou líderkou je s počtom 1477 bodov Mikaela Shiffrinová z USA, ktorá v piatkovej kombinácii neštartovala.

Svetový pohár 2017/2018 v alpskom lyžovaní:

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 26 z 39 pretekov):

1. Mikaela Shiffrinová USA 1477 b 2. Wendy Holdenerová Švajčiarsko 686 b 3. Viktoria Rebensburgová Nemecko 634 b 4. Tina Weiratherová Lichtenštajnsko 601 b 5. Lara Gutová Švajčiarsko 581 b 6. Sofia Goggiová Taliansko 570 b 7. Petra Vlhová SR 562 b 120. Barbara Kantorová SR 3 b

Poradie v hodnotení alpskej kombinácie (po 1 z 2 pretekov):

1. Wendy Holdenerová Švajčiarsko 100 b 2. Marta Bassinová Taliansko 80 b 3. Ana Buciková Slovinsko 60 b 4. Lindsey Vonnová USA 50 b 5. Ramona Siebenhoferová Rakúsko 45 b 6. Nevena Ignjatovičová Srbsko 40 b 28. Barbara Kantorová SR 3 b