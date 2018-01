Na hráčov ako Meszároš sa chodieval v mladom veku pozerať, teraz s nimi sedí v kabíne

Tomáš Hedera začal a zrejme aj zakončí sezónu v bratislavskom Slovane.

26. jan 2018 o 15:24 TASR

BRATISLAVA. Hokejistov Slovana Bratislava čaká dlhá pauza pred poslednými dvomi zápasmi v sezóne v KHL, ktorá potrvá celý mesiac. Slovanisti získali na uplynulom výjazde na ihriskách súperov päť bodov v piatich zápasoch, prekvapili najmä v úvodných dvoch dueloch.

Najskôr zvíťazili na ľade HK Soči 2:1 po samostatných nájazdoch, o dva dni neskôr uspeli aj u lídra Východnej konferencie - v Kazani vyhrali 4:2.

KHL je nevyspytateľná

Celý výjazd zakončili prehrou 2:3 na ľade Dinama Minsk, s týmto súperom uzavrú 1. marca na domácom ľade svoje tohtosezónne účinkovanie v nadnárodnej lige.

"Škoda tohto zápasu, pretože sme hrali veľmi disciplinovane. Urobili sme však pár chýb a tie nás stáli zápas," uviedol obranca Tomáš Hedera pre agentúru TASR.

"Na začiatku tretej tretiny sme inkasovali dva rýchle góly a my sme dokázali odpovedať už len raz. Škoda, pretože v závere sme si vypracovali veľký tlak a chceli sme duel doviesť aspoň do predĺženia," doplnil.

Prvé dve víťazstvá u favoritov mužstvu pomohli najmä psychicky, v ďalších troch však vyšlo bodovo naprázdno.

"Bol to skvelý štart do tripu. Súhlasím, že na morálku tímu to malo dobrý vplyv. Škoda, že sme víťaznú náladu v šatni nedokázali zužitkovať aj v ďalších troch zápasoch. Ale KHL je nevyspytateľná a vyhrať môže každý s každým," dodal Hedera.

Zahral si aj na juniorských MS

Po olympijskej prestávke odohrá Slovan už iba dva zápasy, keďže sa vo vyraďovačke nepredstaví. Najskôr 27. februára na ľade Viťazu Podoľsk a 1. marca sa rozlúči so sezónou s už spomínaným Minskom. Tréner Eduard Zankovec tak už môže pomaly bilancovať.

“ Neviem ešte, čo bude, dozviem sa to v najbližších dňoch. Určite si dám dokopy menšie zranenia, zregenerujem a potom budem riešiť, čo ďalej. „ Tomáš Hedera

"Tréner nám po štvrtkovom zápase poďakoval za predvedenú hru a povedal, že si máme hlavne poriadne oddýchnuť. Chalanom, ktorí idú dohrať sezónu do iných mužstiev, poprial veľa šťastia a úspechov," prezradil Hedera, ktorý má za sebou rovnako náročnú sezónu.

Začal ju v Slovane, po piatich odohraných zápasoch sa hlásil u trénera Ernesta Bokroša v projekte HK Orange 20. Na prelome rokov absolvoval svetový šampionát dvadsaťročných v americkom Buffale, po ňom sa opäť hlásil v Slovane.

"Po návrate do tímu som sa vlastne s trénerom Zankovcom videl po prvý raz, pretože keď som odchádzal, mužstvo viedol pán Miloš Říha. Nový kouč mi hneď padol do oka vďaka prístupu, ktorý mal k tímu. Každý deň som sa naučil niečo nové a som rád, že som mohol ísť s mužstvom na trip."

Pripísal si prvé body

Hederove výkony sa zapáčili aj trénerovi Zankovcovi, ktorý ho proti Minsku zaradil do prvej obrany vedľa kapitána Andreja Meszároša.

"Bola to pre mňa obrovská hokejová škola. Andrej mi dal veľa rád, pre mňa to bol splnený sen. Ja som sa na takých hráčov ako je on, chodieval pozerať v mladom veku. Ani vo sne by mi nenapadlo, že raz s nimi budem sedieť v kabíne," poznamenal.

Hedera si na tripe pripísal aj prvé kanadské body. Prihral na dva góly na ľade Ufy, zápas však Slovan prehral 3:5. "Nepredpokladal som, že budem mať dve asistencie, je to skvelý pocit," priznal.

O hráčov je záujem

Dá sa očakávať, že v posledných dvoch zápasoch sa Slovan predstaví v oklieštenej zostave, keďže o jeho hráčov je záujem v rôznych ligách.

Hedera a ďalší mladíci by však mohli v tíme zostať aj po prestupovom termíne. Ten má v českej a slovenskej lige platnosť do 31. januára.

"Neviem ešte, čo bude, dozviem sa to v najbližších dňoch. Určite si dám dokopy menšie zranenia, zregenerujem a potom budem riešiť, čo ďalej," uzavrel Hedera.