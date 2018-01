Fortuna liga sa prispôsobí olympiáde, prvý jarný zápas sa odohrá v Zlatých Moravciach

Jedno stretnutie sa odohrá v sobotu, ďalších päť v nedeľu.

26. jan 2018 o 19:22 SITA

Zažite dvojzápas Premier League už za 650€ >>

BRATISLAVA. Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK), riadiacej organizácie najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, schválilo na svojom zasadnutí program zostávajúcich troch kôl základnej časti Fortuna ligy 2017/2018.

Na jeseň sa odohralo devätnásť kôl, jarná časť sa začne v sobotu 17. februára duelom FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Spartak Trnava. Zostávajúcich päť zápasov 20. kola, prvého jarného, sa bude hrať v nedeľu 18. februára o 14.00.

Fortuna liga - 20. kolo: 17. február: 16:00 Zlaté Moravce - Trnava 18. február: 14:00 Michalovce - Slovan Bratislava

Michalovce - Slovan Bratislava 14:00 Nitra - Trenčín

Nitra - Trenčín 14:00 Prešov - Podbrezová

Prešov - Podbrezová 14:00 Senica - Dunajská Streda

Senica - Dunajská Streda 14:00 Žilina - Ružomberok

"Tieto stretnutia sme presunuli zo soboty na nedeľu, aby sme slovenským športovým fanúšikom umožnili vychutnať si dramatické súboje vrcholiacej základnej časti futbalovej ligy, a zároveň aj sobotňajší duel slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách," uviedol pre oficiálny web najvyššej futbalovej súťaže fortunaliga.sk na margo posunu piatich súbojov o deň neskôr výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.

Jedinou výnimkou v programe 20. kola je spomenutý duel FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Spartak Trnava, ktorý sa uskutoční v sobotu 17. februára o 16.00 h.

"Keďže Nitra už začala rekonštruovať svoj štadión, na jar sa jej prechodným domovom stanú Zlaté Moravce. V 20. kole sú ako domáce mužstvá vyžrebované Nitra i ViOn, preto sa ich stretnutia budú hrať v dvoch rôznych dňoch," vysvetlil Mertinyák.

Jednotným hracím časom zápasov 21. a posledného 22. kola základnej fázy tohto ročníka Fortuna ligy je sobota 24. februára, resp. 3. marca o 14.00 h.

"Podľa platného rozpisu republikových súťaží sa záverečné dve kolá základnej časti musia hrať v rovnakom termíne. V tejto súvislosti nám ešte zostáva potvrdiť dejisko stretnutia FC Nitra - ŠK Slovan Bratislava, ktoré sa nemôže hrať v Zlatých Moravciach, lebo v 22. kole má opäť domáci zápas aj FC ViOn (nastúpi proti AS Trenčín - pozn.). Funkcionári Nitry preto musia do týždňa oznámiť miesto konania ich duelu so Slovanom," dodal Mertinyák.