Majster v šlágri zdolal Košice, Liptovský Mikuláš predviedol skvelý obrat

Hlasy po stretnutí:

Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Bol to veľmi dobrý rýchly hokej, s viacerými šancami. Podržal nás brankár Lassila, jasný výsledok odporuje tomu, že to bol ťažký zápas. Sme radi za každý bod, toto je pre nás dôležité víťazstvo, vyžaduje si, aby sme ho potvrdili aj v ďalších zápasoch."

Marcel Šimurda, tréner Košíc: "Prehrali sme po víťaznej šnúre, je to hokej, zápas sme jednoducho nezvládli. Šance sme nepremieňali, chýbalo nám športové šťastie. Súpera sme si teoreticky rozobrali, no zápas sme nezvládli. Nevyužívali sme šance, snažili sme sa síce až do konca, no, bohužiaľ, odchádzame bez bodu."

Patrik Lamper, strelec dvoch gólov Banskej Bystrice: "Prvú tretinu na nás Košičania vybehli, potom sme už mali zápas vo svojej moci. Zápas bol z oboch strán výborný, aj kŕče do nôh po ňom dostávam. Dva moje góly potešili, dnes mi to tam padalo, dúfam, že to bude aj naďalej takto pokračovať."