Dosiahol najväčší úspech v kariére. Saganov tímový kolega zvíťazil v Austrálii

Jay McCarthy sa stal víťazom cyklistických pretekov Cadel Evans Great Ocean Road Race.

28. jan 2018 o 10:35 SITA

Cadel Evans Great Ocean Road Race 2018:

Geelong - Geelong, 164 km:

1. Jay McCarthy Austrália Bora-Hansgrohe 4:04:00 h 2. Elia Viviani Taliansko Quick-Step Floors +0 s 3. Daryl Impey JAR Mitchelton-Scott +0 s 4. Dries Devenyns Belgicko Quick-Step Floors +0 s 5. Simon Gerrans Austrália BMC Racing +0 s 6. Nikias Arndt Nemecko Sunweb +0 s

GEELONG. Austrálčan Jay McCarthy z tímu Bora-Hansgrohe sa stal víťazom štvrtého ročníka klasických cyklistických pretekov Cadel Evans Great Ocean Road Race zaradených do prestížneho seriálu WorldTour.

Stošesťdesiatštyri kilometrov so zvlneným povrchom so štartom aj cieľom v Geelongu v austrálskom štáte Victoria McCarthy zvládol za 4:04:00 h a v záverečnom špurte si poradil s Talianom Eliom Vivianim (Quick-Step Floors) a Juhoafričanom Darylom Impeyom (Mitchelton-Scott).

Kolega Petra Sagana, 25-ročný McCarthy, dosiahol najväčší úspech kariéry, keď v závere odolal tlaku skvelého talianskeho šprintéra Vivianiho ako aj víťaza nedávnych pretekov Tour Down Under Impeyho.

Nemec Nikias Arndt (Sunweb), ktorý obhajoval triumf spred roka, skončil šiesty. Slováci chýbali.

Úvodných 105 km cyklisti absolvovali popri kľukatom pobreží, keď míňali Barwon Heads, Torquay a Bells Beach, neskôr si to nasmerovali späť do Geelongu.

Tam ešte museli prejsť tri okruhy po 16,7 km.

"Bol som trochu sklamaný zo svojho vystúpenia na Tour Down Under, ale do Geelongu som prišiel sebavedomý s cieľom dosiahnuť dobrý výsledok.

Bolo skvelé, že záverečný kilometer so mnou absolvoval Daniel Oss. Som veľmi rád, že som austrálske turné ukončil víťazstvom," uviedol Jay McCarthy, cituje ho web tímu Bora-Hansgrohre.