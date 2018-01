Tóth sa vrátil víťazne. Tretíkrát sa sta majstrom Slovenska

Slovenský šprintér Ján Volko pre zranenie na mítingu neštartoval.

28. jan 2018 o 15:32 TASR a SITA

BRATISLAVA. Na 17. ročníku atletického mítingu Elán v bratislavskej rovnomennej hale upútala hneď úvodná disciplína, majstrovstvá Slovenska chodcov zaradených do hlavného programu.

Na 5-tisíc metrov sa predstavil olympijský víťaz Matej Tóth, prvýkrát súťažne od priaznivého vyriešenia dopingovej kauzy.

Boj o víťazstvo

O jeho slovenskom titule neboli pochybnosti, no Tóth sa pokúšal aj o niečo navyše, najmä o výkon na hranici 20 minút, čo sa mu časom 19:43,70 s rezervou podarilo.

Tóth začal pomalšie, opatrne, pomaly sa posúval vpred a do druhej polovice pretekov vkročil na treťom mieste.

Vedúce duo na čele Ír Wright a Barrondo z Guatemaly, strieborný na 20 km v olympijskom Londýne, mali pri rýchlom tempe pomerne jasný náskok, zhruba šesťsekundový.

V záverečnom okruhu bojovali spolu o víťazstvo, Ír možno doplatil aj na to, že celé preteky odtiahol na čele a Barrondo si sily na záverečný finiš ušetril.

Slovenský šprintérsky rekordér Ján Volko, ktorý mal byť popri Matejovi Tóthovi najväčšou hviezdou nedeľného medzinárodného halového atletického mítingu, napokon na pretekoch pre zranenie neštartoval.

Volko: Nie je to nič vážne

Po štvrtkovom vydarenom ostravskom vystúpení na Czech Indoor Gala al halový vicemajster Európy 2017 na 60 m optimistickú náladu aj pred mítingom Elán, kde sa chcel ukázať v čo najlepšom svetle domácemu publiku.

Žiaľ, vytknutý členok zo sobotňajšieho tréningu mu v tom zabránil.

„Mrzí ma to, ale nemôžem nastúpiť. Stalo sa to pri preskoku prekážky, bolo to bežné cvičenie. Nie je to nič vážne, ale v nedeľu v takomto stave nemôžem šprintovať naplno,“ informoval Ján Volko v tlačovej správe.

"Som v opatere mojej fyzioterapeutky Janky Závackej. Plány ďalších štartov zatiaľ platia, budem však s trénermi situáciu analyzovať a podľa aktuálneho stavu prípadne upravovať.

Prioritou je, aby som bol úplne fit na marcovom halovom svetovom šampionáte v Birminghame.“

Dvadsaťjedenročný Volko plánuje ďalšie halové štarty na mítingoch IAAF World Indoor Tour v Nemecku - 3. 2. v Karlsruhe a 6. 2. v Düsseldorfe.

Medzinárodný halový atletický míting - výsledky:

Ženy - chôdza na 3000 m (MSR) - mimo míting:

1. Czaková SR - Dukla B. Bystrica 12:34,54 2. Ortizová Guatemala 12:47,16 3. Hornáková SR - Dukla B. Bystrica 13:20,37 4. Bridgeová Veľká Británia 13:28,11 5. Pastieriková SR - AK Bojničky 17:25,42

Muži - chôdza na 5000 m (MSR):