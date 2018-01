Kordov syn vyhral Australian Open. Za USA

Sebastian Korda zdolal vo finále juniorov Čchun Hsin Cenga.

28. jan 2018 o 16:03 Andrej Bučko, Melbourne

MELBOURNE. Otec hral ľavou, syn pravou. Otec za Česko, syn za USA. Otec začal s tenisom, syn s hokejom. Na pohľad všetko inak.

A predsa, 17-ročný Sebastian Korda nezaprie otcove gény a s raketou dosiahol v sobotu na Australian Open to isté čo Petr.

Vyhral titul vo dvojhre, akurát zatiaľ len juniorský. S trofejou v Aréne Roda Lavera zastrihal rodinný rituál – nožničky á la Korda, tak ako otec pred 20 rokmi a tak ako sestra Jessica (26. vo svetovom rebríčku v golfe) po triumfe v profesionálnom turnaji Royal Melbourne Golf pred 6 rokmi.

Rodina Kordovcov a ich oslavný rituál. (zdroj: SME - Andrej Bučko)

Tie nožničky sa stali skrátka patentom a špecialitou rodiny. Tenistkou bola aj mama Regina Rajchrtová.

Američan Sebastian Korda zdolal vo finále juniorov Čchun Hsin Cenga 7:6, 6:4. Z hokeja ho pred siedmimi rokmi preorientoval na otcov šport Radek Štěpánek, ktorého vtedy Petr Korda trénoval.

Žijú na Floride, v Bradentone, kúsok od Bollettieriho akadémie, kde Sebastian trénuje pod dohľadom miestnych trénerov i trénerov americkej USTA, ale rozhodujúce slovo v príprave a raste má hlavný tréner – Petr Korda.

Nechcem byť Kordov syn

,,Som v Austrálii prvý raz v živote, tatko do Melbournu neprišiel, lebo by jeho 20. výročie vyvolalo záujem médií a rozptyľovalo by ma.

Ani tak so mnou veľa necestuje, venuje sa aj sestrám na golfových podujatiach a ja nechcem byť Kordov syn," povedal Korda junior.

Prečítajte si tiež: Syn Čecha Kordu, Sebastian, triumfoval medzi juniormi na Australian Open

"Chcem dosiahnuť viac, teda minimálne dva grandslamové turnaje a o jedno miesto vo svetovom rebríčku vyššie, tak mi už ostáva len jednotka,“ povedal zdravo sebavedome a s nádychom humoru nový juniorský majster Austrálie.

Sebastian bol na turnaji siedmy nasadený a v prípadnej prítomnosti otca by zrejme došlo aj k ťažkým otázkam.

Korda sa totiž po titule v Austrálii dostal na druhé miesto rebríčka za Peta Samprasa a chcel ho predbehnúť.

Mal šancu 16. februára 1998 v Antverpách, necelý mesiac po titule v Melbourne, kde v semifinále vyradil v štyroch setoch Karola Kučeru. V 3. kole v Antverpách znovu narazil na Kučeru a mohol sa stať jednotkou.

Ten istý Slovák mu však prehru vrátil a nevedel pochopiť, prečo mnohí českí tenisti v hľadisku držali palce Slovákovi. Niečo šípili.

Až po Wimbledone 1998 vyšlo najavo, že Kordovi našli v krvi zakázanú látku nandrolón, vzali mu body i odmeny, dostal trest jeden rok zastavenia činnosti, ale až od Wimbledonu.

Pamätný rok pre Slovensko

Korda zdolal v januári vo finále v Melbourne hladko Čiľana Marcela Riosa, s ktorým mal aj Kučera priaznivú bilanciu. Bolo takmer jasné, že semifinálový víťaz súboja Korda – Kučera by mal dvihnúť trofej.

“ Tento titul som vyhral preňho, mal práve päťdesiatku. Až doma to oslávime. „ Sebastian Korda o otcovi

Kučera po nádhernom víťazstve nad Samprasom vo štrťfinále pokazil prvé dva sety s Kordom, vyhral tretí, a keď neurobil brejk na 3:1 vo štvrtom, už to neotočil.

Bol to pamätný rok, lebo Slovensko vtedy vyhralo svoj premiérový Hopmanov pohár (Karol Kučera a Karina Habšudová).

Kučera potom ťahal ohromnú šnúru aj prvenstvom v Sydney 1998, kde nenasadený zdolal vo finále Tima Henmana. Dnes spomína na Kordu už trochu trpko a nemajú ideálny vzťah.

Vyhral pre otca

Najviac sa pohoršoval vtedy v Melbourne Jonas Björkman, ktorý viedol nad Čechom 2:0 na sety, ale Korda zázračne otočil po neuveriteľných výmenách a úderoch.

Švéd vtedy dosť nespravodlivo, ale dnes už vieme, že nie celkom bezdôvodne, kládol po zápase čudné otázky.

,,Otcovo finále s Riosom si púšťam každý mesiac na inšpiráciu. Keď som v útrobách štadióna v Melbourne prechádzal okolo portrétov, každý deň som videl tatkovu fotku spred 20 rokov. To mi dodávalo inšpiráciu," dodal Korda junior.

Rád počúva otcove historky z okruhu a skúsenosti z minulosti.

"Po finále mi volal a povedal, že už som Sebi, nie tatkov syn. Tento titul som vyhral preňho, mal práve päťdesiatku. Až doma to oslávime. Do Česka nechodím často, bol som vlani, ale predtým päť rokov nie."

"S rodičmi hovoríme po česky, ale so sestrami po anglicky. Hokejku som nechytil do ruky už sedem rokov.

Takých hráčov ako Sampras, Courier, Agassi, Chang a ďalších už USA nemajú, ale teraz rastie dobrá juniorská generácia," uzavrel Korda ml.