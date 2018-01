Je krásny pocit, keď vidím, že si ma ľudia vážia, tvrdí Velez-Zuzulová

Na tréningu som jazdila len tridsať sekundové slalomy, keďže koleno mi viac nedovoľovalo, prezrádza Veronika Velez-Zuzulová.

28. jan 2018 o 16:13 Juraj Berzedi

Naposledy ste vo svetovom pohári štartovali v marci v Aspene. Ako ste si užili súťažný návrat po zranení?

„Bol to úžasný pocit. Dala som viac rozhovorov, ako keď som zvíťazila v pretekoch svetového pohára. Mám pocit, že moje okolie to prežíva emotívnejšie a ja si to možno až tak neuvedomujem. Neverila som však, že v cieli uvidím zelené svetlo.“

V slalome v Lenzerheide ste skončili dvanásta. Splnili preteky vaše očakávania?

„Mojim cieľom sa bolo dostať do druhého kola. Aj keď po prvej jazde som mierne tŕpla. Pred pretekmi som mala veľký rešpekt, lebo kopec nie je jednoduchý, je tam odklonená pasáž na pravú nohu, ktorú som mala operovanú.

Nevedela som, ako sa to bude vyvíjať. Len som sa postavila na štart, zabudla na všetko a chcela vydať maximum. To som aj urobila, hoci v spodnej časti mi chýbali sily.“

Koľko percentnú Veroniku mohli diváci vidieť v Lenzerheide?