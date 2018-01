Nové Zámky zaskočili lídra, Trenčín doma zaváhal

Hlasy po zápase:

Pavol Paukovček, tréner Liptovského Mikulášu: "Zápas sa zlomil na konci druhej tretiny, keď sme išli do vedenia a za stavu 2:1 sme dostali rýchly gól. Bol to zápas ako na hojdačke. Súper bol dnes živší a pohyblivejší, my sme nedokázali zopakovať výkon z posledného zápasu."

Pavel Igríni, tréner Detvy: "Aj napriek prehre si myslím, že Mikuláš odohral dnes solídny zápas. My už nemáme čo stratiť, sme barážové mužstvo. Naši chlapci si však zaslúžia absolutórium za to, čo predviedli v tretej tretine. Našou oporou bol najmä brankár, takisto aj gólman Liptákov podal dobrý výkon, no inkasoval góly po chybách obrany."