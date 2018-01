Jágrov koniec v NHL? Calgary ho umiestnilo na listinu nechránených hráčov

Calgary je Jágrovým deviatym tímom v NHL.

28. jan 2018 o 20:57 TASR

CALGARY. Vedenie hokejového tímu NHL Calgary Flames umiestnilo veterána Jaromíra Jágra na listinu voľných hráčov.

Do pondelňajšieho poludnia po ňom môže siahnuť ktorýkoľvek klub v profilige, no očakáva sa, že český hokejista sa už v NHL neobjaví. Informovala AP.

O konci slávnej Jágrovej kariéry v NHL sa hovorí už dlhšie, pretože 45-ročného krídelníka obmedzujú zranenia.

Naposledy hral za Flames 31. decembra, v aktuálnej sezóne zaznamenal jeden gól a šesť asistencií.

Ak Jágra neosloví žiadny klub, tak by mal podľa zdrojov AP rozviazať s Calgary zmluvu a mal by sa vrátiť domov do Čiech.

Calgary je Jágrovým deviatym tímom v NHL. Predtým hral za Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils a Florida Panthers.

Na konte má 1733 zápasov, 766 gólov, 1555 asistencií a 1921 bodov. V historickej tabuľke produktivity je druhý za Wayneom Gretzkym.

Chýba mu však len 34 zápasov, aby vyrovnal rekord Gordieho Howa v počte odohraných duelov. Howe ich má na konte 1767, Jágr 1733.