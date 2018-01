Tréner Nitry: Obaja prerástli slovenskú ligu. Na ich hre sa zabávam

To, že kraľujú v slovenskej lige, neznamená, že to dokážu aj na medzinárodnej úrovni, hovorí tréner Nitry Andrej Kmeč.

29. jan 2018 o 16:42 Juraj Berzedi

Ako by ste charakterizovali dvojicu Michal Krištof a Matej Paulovič?

„Pre trénera sú to vzoroví zverenci, bezproblémoví, pracovití a dobre hrajúci. Dopĺňajú sa. Krištof výborne korčuľuje, vie posunúť puk Paulovičovi, ktorý je s ním výborný, len tak sa ho nezbaví a skvelo sa orientuje v priestore pred súperovou bránkou. Spoločná hra im sedí. Dôkazom je ich bodová bilancia aj nominácia na olympiádu.“

Krištof je v Nitre druhý rok a Paulovič prišiel pred sezónou z Nových Zámkov. Kedy ste zistili, že im to spolu pôjde?

„Keď sa mužstvo v lete skladalo, skúsili sme, či by to mohlo medzi nimi fungovať. Hneď od začiatku bolo jasné, že to pôjde. Je to jediná dvojica z celého mužstva, ktorá ostala spolu. Vždy k nim zapadne aj tretí hráč, ktorého im dáme do formácie.“

V slovenskej lige dominujú individuálnym štatistikám. V čom je ich výnimočnosť?