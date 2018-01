Makov PAOK je novým lídrom gréckej ligy: Máme šancu dosiahnuť niečo veľké

Mak v gréckom tíme hosťuje z ruského Zenitu Petrohrad.

29. jan 2018 o 17:17 SITA

SOLÚN. Grécky futbalový klub PAOK Solún v kádri so slovenským reprezentantom Róbertom Makom je novým lídrom tamojšej najvyššej súťaže.

Na čelo sa dostal po nedeľňajšom triumfe na ihrisku Panetolikosu 1:0 a remíze Olympiakosu Pireus s Asterasom Tripoli (1:1).

"Je to výborné. Až do konca to bude boj, ale máme výborné mužstvo a šancu dosiahnuť niečo veľké,“ uviedol na svojom webe Mak.

Dvadsaťšesťročný ofenzívny hráč sa v nedeľu dostal na trávnik v 57. minúte, do štatistík sa však nezapísal.

"Bol to veľmi ťažký duel. Po bezgólovom prvom polčase sme po zmene strán pridali a v závere zápasu sme dali aj víťazný gól. Boli sme veľmi šťastní,“ skonštatoval Mak, ktorý v gréckom tíme hosťuje z ruského Zenitu Petrohrad. V tejto sezóne dosiaľ nastúpil na 15 ligových zápasov a strelil tri góly.

Po 19. kole gréckej futbalovej Super League má líder tabuľky PAOK Solún 43 bodov, druhý v klasifikácii Olympiakos Pireus zastáva o jeden bod, na tretej priečke je tím AEK Atény so 41 bodmi.