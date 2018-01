Jágra si nevybral žiadny klub, návratu do Kladna už nič nebráni

Jeho zmluva s Calgary by zostala v platnosti a klub by po ňom mohol siahnuť neskôr.

29. jan 2018 o 19:37

CALGARY. Českú hokejovú legendu Jaromíra Jágra si v zámorskej NHL z listiny nechránených hráčov nevybral žiadny klub. Tím Calgary Flames zaradil 45-ročného krídelníka na waivers v nedeľu.

Aktuálne už nič nebráni tomu, aby sa Jágr vrátil do rodného Kladna, ktoré pôsobí v druhej najvyššej českej súťaži.

"Jaromír Jágr je pripravený na návrat do Česka a chce pomôcť 'rytierom' k návratu do extraligy. Aby za nás mohol nastúpiť, musíme splniť všetky úradné náležitosti do konca januára, keď podľa pravidiel Českého zväzu ľadového hokeja končí prestupový termín,“ uviedol tlačový hovorca klubu Rytíři Kladno Vít Heral na oficiálnom tímovom webe. Jágr hral za Kladno zatiaľ naposledy vo výlukovej sezóne 2012/2013.

Flames podpísali s Jágrom kontrakt na jednu sezónu v hodnote milión amerických dolárov začiatkom októbra 2017. Druhý najproduktívnejší hráč v histórii NHL však nenaplnil výkonnostné očakávania a navyše ho sužovali zdravotné problémy.

Calgary je jeho deviata zámorská destinácia. Za Flames nastúpil v 22 dueloch a zaznamenal v nich bilanciu 1 gól a 6 asistencií.

Ak by sa Jágr presunul do Kladna, nič by mu nebránilo vrátiť sa do organizácie Flames o niekoľko mesiacov neskôr. Podľa portálu hokej.cz by jeho zmluva s Calgary zostala v platnosti a klub by po ňom mohol siahnuť neskôr, trebárs vo finále Stanleyho pohára.