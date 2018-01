Kuzminová: Nie som športovec, ktorý sa v noci zobudí a bude triafať všetko

Kuzminová si uvedomuje, že Slovensko od nej očakáva cenný kov.

29. jan 2018 o 20:07 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Desaťčlenná výprava slovenských biatlonistov z banskobystrickej Dukly cestuje na zimné olympijské hry 2018 do kórejského Pjongčangu s medailovým snom.

V pondelok sa s nimi rozlúčilo vedenie Vojenského športového centra (VŠC) Dukla aj minister obrany SR Peter Gajdoš.

Najväčšie očakávania vkladajú do najúspešnejšej biatlonistky, 33-ročnej rodáčky z ruského Ťumeňa Anastasie Kuzminovej. Dvojnásobná olympijská šampiónka sa doma v Banskej Bystrici zdrží iba dva dni.

Po dobre rozbehnutej sezóne a náročných pretekoch sa chce čo najlepšie pripraviť priamo v juhokórejskom zimnom stredisku.

"Poznám svoje slabé aj silné stránky, čo môže byť pred olympiádou výhoda. Každý sa bojí a upozorňuje ma, že keď je forma na začiatku sezóny, tak nemusí vydržať do olympiády. Preto nechcem nikomu nič sľubovať, ale pracujem na tom, aby forma v Pjongčangu bola a udržala som si ju,“ uviedla pred odchodom na ZOH 2018 Anastasia Kuzminová.

Kuzminová: Budem bojovať za každú jednu sekundičku

Banskobystričanka si nechce pripustiť zbytočný tlak na svoju osobu.

Anastasia Kuzminová bude bojovať o každú sekundu a o každé miesto. (zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Uvedomuje si, že Slovensko od nej očakáva cenný kov, ale na druhej strane k bežeckej forme potrebuje aj streleckú, takže práve druhú stránku sa vynasnaží v posledných dňoch vylepšiť.

"Sú športovci, ktorí sú nadaní bežecky a sú takí, čo sú nadaní strelecky. Ja som nikdy nebola športovec, ktorý sa v noci zobudí a bude triafať úplne všetko. Vždy sa mi dobrý strelecký výsledok podaril po dlhodobej tvrdej drine a 'makačke'. Vždy som musela veľa spraviť pre to, aby som mala na strelnici nuly. A keď sa všetko vydarí na strelnici, tak potom letím do cieľa,“ hovorí Kuzminová, ktorá nechce sklamať fanúšikov v Pjongčangu.

Uisťuje ich, že na trati nechá maximum: "Nikdy som žiadne preteky nevzdala, ani keď sa mi strelecky nedarilo. Budem bojovať tak aj onak bez ohľadu na účinnosť streľby. Verte mi, že budem bojovať za každú jednu sekundičku a každú jednu pozíciu."

Dôležitý na ZOH bude šprint

Bez medailových nádejí nie je ani ďalšia slovenská biatlonistka Paulína Fialková.

V uplynulej, ale aj v aktuálnej sezóne ukázala, že vie dobre zabehnúť i strieľať.

"Nerobím si na seba tlak. Určite niečo od seba očakávam, ale neberiem preteky na olympiáde ako výnimočné. Chcem sa v hlave nastaviť tak, že sú to iba ďalšie preteky v rámci Svetového pohára s tou istou konkurenciou,“ uviedla staršia zo sestier Fialkových, ktorej patrí v súčasnosti 35. priečka v hodnotení SP, a dodala.

"Dôležitý bude na olympiáde najprv šprint. Sú to preteky, od ktorých sa všetko odvíja. Avšak v každých ďalších chcem odviesť maximum. Čaká ma síce náročný olympijský program, no nič nechcem odkladať. Všetko dám hneď do šprintu a potom sa uvidí. Som v dobrej forme, zdravá, dobre naladená, nemám sa čoho báť."

Kazár verí sebe i štafete

Medailové ambície má aj miešaná biatlonová štafeta, ktorá je zaradená do olympijského programu. V prvom kole SP vo švédskom Östersunde totiž slovenský tím obsadil štvrtú pozíciu s odstupom 7,7 s na tretiu priečku.

"Boli sme vtedy blízko medaily, takže v tejto disciplíne máme vysoké ambície. Najmä treba preteky zabehnúť s pokojnou hlavou, predviesť niečo podobné ako vo Švédsku,“ uvedomuje si biatlonista z mužského kvarteta SR Matej Kazár, pričom ani jeho osobné ambície nie sú skromné.

"Chcem si vylepšiť umiestnenie z predošlej olympiády, teda 15. miesto. Určite odovzdám na trati všetko.“

K medailovým cieľom v miešanej štafete Slovenska Paulína Fialková hovorí.

"Bolo by pekné zopakovať výkon z Östersundu, ale štafety sú aj o tom, aby všetko klaplo v daný deň a v tom čase všetkým ľuďom spolu. Takže dúfam, že sa nám to všetkým vedno vydarí a predvedieme ešte lepší výkon ako v prvom kole Svetového pohára."