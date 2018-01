Najväčší Jágrov dar? Poznal svoje telo lepšie ako ktokoľvek iný, vraví jeho krajan

Vždy som sa tešil na spoločné tréningy, doplnil Plekanec.

30. jan 2018 o 7:20 SITA

MONTREAL. Jaromír Jágr mal hokejový dar od Boha, ale ak by ho deň po dni nerozvíjal, nestal by sa takým výnimočným hráčom, akým bol.

To sú slová českého útočníka Tomáša Plekanca, ktorý rovnako ako Jágr pochádza z Kladna.

Výhoda na nezaplatenie

"Jaromír dostal hokejový dar, ale ten spočíva aj v tom, že poznal svoje telo veľmi dobre. Lepšie ako ktorýkoľvek iný hokejista.

Aj preto nemusel trénovať toľko ako ostatní a mohol si dovoliť potiahnuť svoju kariéru do takého vysokého veku," uviedol Tomáš Plekanec na webe NHL na adresu svojho o 10 rokov staršieho krajana, ktorý sa pravdepodobne natrvalo lúči s NHL.

Tridsaťpäťročný center Montrealu Plekanec, ktorý sa zvykol s Jágrom pripravovať počas mimosezónneho obdobia a spolu sa predstavili v českom národnom tíme na MS 2009 a 2015, resp. ZOH 2010 a 2014 (v Soči hrali spolu v útoku aj v súboji o postup do štvrťfinále proti Slovensku), ešte na adresu druhého najproduktívnejšieho hokejistu histórie NHL dodal:

"Tiež oplýva obrovskou silou. Aj preto nebýval tak často zranený ako iní hokejisti. Táto jeho výhoda bola na nezaplatenie."

Zamieri do Európy?

Klub Calgary Flames umiestnil čoskoro 46-ročného Jágra na listinu nechránených hráčov a odtiaľ si ho v stanovenom termíne nestiahol žiadny z ďalších 30 klubov NHL.

“ Som nesmierne hrdý na to, že som z rovnakého mesta ako on, že mám tiež maličký podiel na jeho kariére a že som mohol s ním korčuľovať v jednom útoku, „ Tomáš Plekanec o Jaromírovi Jágrovi

Znamená to teda, že dlhá kariéra českého veterána sa zrejme nachýlila ku koncu a legendárny krídelník môže zamieriť do Európy.

A záujem ihneď prejavili v jeho rodnom Kladne, ktoré hrá druhú najvyššiu českú súťaž. Odchod Jágra do Kladna potvrdil aj oficiálny web NHL.

"Jaromír Jágr je pripravený na návrat do Česka a chce pomôcť 'rytierom' späť do extraligy.

Aby za nás však mohol nastúpiť, musíme splniť všetky úradné náležitosti do konca januára, keď sa podľa pravidiel Českého zväzu ľadového hokeja končí prestupový termín,“ uviedol tlačový hovorca klubu Rytíři Kladno Vít Heral na oficiálnom tímovom webe.

Jágr hral za Kladno zatiaľ naposledy v sezóne 2012/2013.

Plekanec: Je výnimočná osobnosť

Podľa Plekanca sa Jágr vráti do Kladna ako hrdina a myslí si, že ho v rodnom meste čaká ešte pár rokov kariéry. Minimálne preto, že bude inšpiráciou pre oveľa mladších hráčov.

"Samozrejme, že on má doma status hrdinu. Je ťažké si predstaviť niečo iné vzhľadom na to, čo všetko počas kariéry dokázal. Najmä nie v Kladne, ale platí to asi o celom českom hokeji.

Som nesmierne hrdý na to, že som z rovnakého mesta ako on, že mám tiež maličký podiel na jeho kariére a že som mohol s ním korčuľovať v jednom útoku," pokračoval Plekanec v pochvalnom tóne na adresu Jágra.

Dlhoročný útočník Montrealu Plekanec si spomenul aj na to, ako mu Jágr osobne pomohol v napredovaní v kariére.

V sezóne 2007/2008 dosiahol Plekanec v NHL 69 kanadských bodov v 81 zápasoch, ale o sezónu neskôr už len 39. Potom sa však v lete stretol s Jágrom, ktorý mu vravel, čo má zmeniť v príprave, aby sa opäť zlepšil.

Výsledkom bolo kariérne maximum 70 bodov v ročníku 2009/2010.

"Viem, že takto sa snažil pomôcť viacerým hráčom. Keď videl, že majú záujem tvrdo pracovať, rád podal pomocnú ruku. Aj preto je výnimočná osobnosť.

Vždy som sa tešil na spoločné tréningy. Už len tým, keď som sedel vedľa neho a počúval som ho, som sa veľa naučil," dodal Plekanec.

Dvakrát získal Stanleyho pohár

Je pravdepodobné, že Jágrova kariéra v zámorskej profilige je definitívne minulosť. V NHL počas necelých 24 sezón odohral dovedna 1733 zápasov základnej časti profiligy s bilanciou 766 gólov a 1155 asistencií.

Viac štartov v najslávnejšej profilige nazbieral v minulosti už len Gordie Howe (1767), Jágr za ním zaostáva o 34 duelov. V produktivite NHL je s 1921 bodmi druhý za fenomenálnym Waynom Gretzkým (2857), v góloch tretí za Gretzkým (894) a Howom (801), v asistenciách piaty.

Stanleyho pohár získal dvakrát - v rokoch 1991 a 1992 ešte ako mladík s Pittsburghom, v ktorom začínal svoju zámorskú púť.

Päťkrát si prisvojil Art Ross Trophy určenú pre najproduktívnejšieho hráča sezóny, na jeho konte je aj viacero ďalších ocenení a rekordov.

Spolu desaťkrát sa predstavil v Zápase hviezd NHL. Okrem Calgary a Pittsburghu hral aj za Washington, New York Rangers, Philadelphiu, Dallas, Boston, New Jersey a Floridu.

Calgary bolo Jágrovou jedinou kanadskou zastávkou, aj pre zdravotné problémy stihol v 22 zápasoch aktuálnej sezóny nazbierať iba 7 bodov za 1 gól a 6 asistencií.

Podľa portálu hokej.cz by Jágrova zmluva s Calgary zatiaľ mala zostať v platnosti a klub by po ňom mohol siahnuť neskôr, trebárs vo finále Stanleyho pohára.