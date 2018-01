Vypočuli hlas fanúšikov. Halákov New York Islanders bude mať dva štadióny

Je to pre fanúšikov veľká vec, uviedol spolumajiteľ klubu.

30. jan 2018 o 7:32 SITA

Brankár New Yorku Islanders Slovák Jaroslav Halák a jeho spoluhráč Calvin de Haan.(Zdroj: TASR/AP)

Slovenský súboj Hamšík vs. Škriniar len za 155€ >>

ALBANY. V budúcej sezóne NHL budú mať hokejisti New York Islanders dva domovské stánky.

Okrem súčasného Barclays Center v Brooklyne odohrajú minimálne 12 domácich zápasov aj vo svojom predchádzajúcom pôsobisku Nassau Coliseu na Long Islande.

Nová aréna v Belmont Parku by mala byť postavená a sprístupnená pre hokejové zápasy do troch rokov.

Vypočuli hlas fanúšikov

Podľa vedenia Islanders, ktorých dres si oblieka aj slovenský brankár Jaroslav Halák, mužstvo v sezóne 2018/2019 odohrá na Long Islande minimálne 12 zápasov základnej časti a v ďalších dvoch súťažných ročníkoch to bude možno až polovica všetkých domácich súbojov.

Čo sa týka prípadných zápasov v play-off, zatiaľ nebolo špecifikované, kde by sa uskutočnili.

Islanders boli doma v Nassau Coliseu v rokoch 1972 - 2015, čiže predtým, než zamierili do Brooklynu, čo sa stretlo so značnou nevôľou časti ich priaznivcov.

"Vypočuli sme hlas fanúšikov. Pravidelne chodievam na zápasy a ľudia mi neraz vraveli: ´Nemôžete, prosím, zariadiť, aby sa mužstvo vrátilo späť do Nassau Colisea?´.

Prečítajte si tiež: Halák zničil hokejku, stal sa treťou hviezdou. Tréner: Bol excelentný

Myslím si, že s ďalšími vlastníkmi Scottom Malkinom a Deweyom Shayom sme si to vzali k srdcu a rozhodli sa, že to bude mať význam. Je to pre fanúšikov veľká vec," uviedol spolumajiteľ klubu NY Islanders Jon Ledecky na webe NHL.

Nebude núdza o fanúšikov

Podľa jeho slov Nassau Coliseum za ostatné dva roky prešlo prestavbou, ktorá stála 165 miliónov USD.

"Je to úžasné, že sa tam budeme môcť vrátiť. Toto miesto znamená veľa pre klub a jeho hráčov vrátane mňa.

S Nassau Coliseum sa mi spája veľa pozitívnych zážitkov. Teším sa z tohto čiastkového návratu," skonštatoval kapitán Islanders John Tavares.

Vedenie Islanders zároveň ubezpečilo, že nový stánok v Belmont Parku, nebude mať núdzu o fanúšikov.

"Zaplníme všetkých 18-tisíc sedačiek, ktoré tam budú vyrobené," vravel súčasný guvernér štátu New Yorku Andrew Cuomo.